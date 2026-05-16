Từ phòng trọ 9m2, tay may vải, đầu nghĩ đến sân khấu

- Từ An Giang lên TPHCM, Bé 7 từng sống trong căn phòng trọ 9m2 cùng gia đình và làm công nhân may để nuôi ước mơ nghệ thuật. Khoảng thời gian đó anh đối diện với những khó khăn gì và vượt qua ra sao?

Khi còn làm công nhân, tôi từng nghĩ cuộc đời mình chắc chỉ dừng lại ở đó, không thể làm nghệ thuật hay trở thành nghệ sĩ được. Nhưng sâu bên trong, niềm đam mê vẫn luôn rất mãnh liệt. Những lúc ở nhà một mình, tôi thường tự nhảy, ca hát, tự biên tự diễn trong một khoảng thời gian rất lâu. Dù vậy, càng sống trong hoàn cảnh khó khăn, tôi càng có cảm giác phải chấp nhận số phận.

Cho đến một ngày, cơ duyên đến khi tôi có cơ hội đi casting và tham gia sản xuất. Chính khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra mình vẫn còn một "ánh sáng" để bám theo trên con đường nghệ thuật. Với tôi, đó là điều rất may mắn và cũng là động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Bé Bảy tên thật là Nguyễn Thanh Ngọc Hải, sinh năm 2000.

- Từ lúc bị Nhà hát Thanh Niên từ chối vì "cái tên Bé 7 còn quá mới", đến khi thuyết phục được cả dàn diễn viên tên tuổi chấp nhận cát-sê thiệt thòi, tự lo trang phục và có được BB Trần đồng hành ngay từ đầu, hành trình hiện thực hóa "Đảo hoa hậu" anh vượt qua bằng điều gì?

Khi mang ý tưởng Đảo hoa hậu đến Nhà hát Thanh Niên và bị từ chối, tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn hợp lý. Thời điểm đó, cái tên Bé 7 còn quá mới nên việc để một người trẻ như tôi đứng ra làm đạo diễn là một quyết định khá mạo hiểm đối với nhà hát. Vì vậy, tôi không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, điều đó khiến tôi nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi từng nói nếu không ai làm thì sẽ tự bỏ tiền ra để làm một vở diễn cho riêng mình. Sau khi hoàn thiện kịch bản, tôi có cơ hội gặp và trao đổi với chị quản lý sân khấu. Sau buổi nói chuyện, chị đánh giá dự án ổn và đề xuất với nhà hát cho tôi cơ hội thử sức.

Anh BB Trần là người đầu tiên tôi chia sẻ ý tưởng và được ủng hộ ngay. Anh không chỉ đồng hành mà còn cho tôi nhiều góc nhìn, kinh nghiệm và cả những ý tưởng để hoàn thiện kịch bản. Với tôi, Đảo hoa hậu là "đứa con đầu tiên" được rất nhiều anh chị, cô chú trong nghề đón nhận và yêu thương và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một người đồng nghiệp như anh BB Trần đi cùng trên con đường đó.

Còn việc thuyết phục các anh chị tên tuổi đồng hành, tôi nghĩ điều lớn nhất nằm ở sự nghiêm túc và tâm huyết với nghề. Trước đó, trong quá trình làm việc cùng nhau, mọi người đã phần nào nhìn thấy cách tôi làm nghề. Khi mình thật sự tâm huyết với điều mình làm, mọi người sẽ nhìn thấy và sẵn sàng tin tưởng.

Bé 7 trên sân khấu "Đảo hoa hậu".

- TikTok không dạy anh làm đạo diễn, vậy điều gì đã dạy anh? Khó khăn lớn nhất khi chuyển từ video ngắn sang kiểm soát một vở kịch 4 tiếng là gì?

TikTok không dạy tôi làm đạo diễn nhưng giúp tôi đến gần khán giả hơn. Về nghề đạo diễn, trước đây tôi từng làm ở một công ty giải trí mà sếp cũng là một đạo diễn. Trong quá trình đó, tôi luôn cố gắng quan sát, học hỏi về cách dàn dựng sân khấu và tư duy của người đạo diễn. Những trải nghiệm đó giúp tôi tích lũy được khá nhiều cho hành trình sau này.

Khó khăn lớn nhất khi chuyển từ video ngắn sang vở kịch 4 tiếng chính là việc điều phối năng lượng của tất cả mọi người, làm sao để ai cũng có đất diễn, ai cũng được tỏa sáng nhưng vẫn hài hòa với tổng thể. Nếu có 7 cảnh diễn phải chia mảng miếng, cảm xúc và điểm nhấn hợp lý cho từng người trong từng cảnh. May mắn mọi người đều hợp tác và tin tưởng tôi trong suốt quá trình đó.

Giải thưởng trong tay, nỗi lo lớn hơn niềm vui

- "Đảo hoa hậu" cháy vé, đoạt giải Mai Vàng và TikTok Awards cùng một năm. Điều gì trong thành công đó khiến anh lo lắng nhiều hơn là vui mừng?

Chắc chắn là vui và hạnh phúc nhưng đi cùng niềm vui đó cũng là một áp lực rất lớn. Khi đã nhận được quá nhiều tình yêu thương từ khán giả, đồng nghĩa những sản phẩm tiếp theo sẽ bị đặt nhiều kỳ vọng hơn.

Tôi hiểu rằng mỗi vở diễn hay sản phẩm mới đều phải được đầu tư chỉn chu hơn, nghiêm túc hơn, không chỉ để vượt qua chính mình mà còn để khán giả nhìn nhận tôi không chỉ là một TikToker mà là người thật sự nghiêm túc với nghệ thuật và sân khấu. Điều khiến tôi lo nhất không phải là áp lực danh tiếng, mà là nỗi sợ làm phụ lòng những người đã tin tưởng mình.

Đạo diễn Bé 7 của "Đảo hoa hậu" nhận tượng Mai Vàng.

- Anh chia sẻ rằng trong ngành sáng tạo đào thải mạnh. Vậy trong những nỗi sợ như: Sợ không còn ý tưởng, sợ khán giả quay lưng, sợ một ngày nào đó nhìn lại và thấy đã thỏa hiệp với chính mình thì cái nào ''đáng ngại'' nhất?

Những điều đó tôi đều từng nghĩ đến và chắc chắn có lo. Nhưng nếu nói điều tôi sợ nhất ở thời điểm hiện tại, đó là vấn đề sức khỏe vì tôi vẫn còn rất nhiều mong muốn được làm, được sáng tạo thêm sản phẩm nữa.

Còn chuyện không có ý tưởng, tôi sẽ chủ động tìm chất liệu mới bằng cách xem phim, đi du lịch hoặc trải nghiệm ở những môi trường khác nhau để mở thêm góc nhìn. Tôi còn trẻ, còn nhiều ý tưởng và vẫn đang ở giai đoạn muốn bứt phá nên chưa nghĩ đến chuyện dừng lại.

- Sau 1 năm "đổi đời" theo đúng nghĩa, cuộc sống hàng ngày của anh bây giờ thế nào? Căn phòng trọ 9m2 năm nào đã thay đổi chưa và điều gì trong cuộc sống hiện tại vẫn giữ cho anh không quên mình từ đâu đến?



Cuộc sống thay đổi khá nhiều nhưng điều quan trọng nhất là tôi luôn cố gắng không quên mình xuất phát từ đâu. Tôi từng sống trong căn phòng trọ chỉ 9m2 và đến khoảng năm 2023 chuyển sang sống ở chung cư để thuận tiện hơn cho công việc. Từ sau vở kịch hot nhiều cơ hội hơn, các dự án cũng lớn hơn.

Nhưng điều giữ tôi không quên quá khứ chính là thói quen làm việc liên tục. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được đi làm và kiếm tiền từ nghề bởi nó khác rất xa so với những năm trước khi còn làm công nhân. Có những lúc 1 ngày đi quay còn bằng cả tháng lương trước kia nên tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng, không cho phép bản thân lười biếng hay than mệt. Những giai đoạn khó khăn ngày trước, kể cả những lúc thiếu thốn hay áp lực tài chính, chính là thứ giúp tôi giữ được sự chăm chỉ cho đến hiện tại.

