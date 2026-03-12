Trên mạng xã hội, video Bùm Bum (tên thật là Võ Thùy Dung) - con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, cháu ruột NSƯT Vũ Linh thể hiện một trích đoạn trong vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh đang trở thành tâm điểm chỉ trích.

Tiết mục nằm trong chương trình Tự tình phương Nam 4 diễn ra cuối tuần qua tại rạp Hồng Liên, Trung tâm văn hóa Hậu Giang (phường Bình Tây, TPHCM).

Theo đó, Bùm Bum và ca sĩ Hồ Khắc Tùng lần lượt vào vai Trưng Trắc và Thi Sách.

Cô gái này gây tranh cãi dữ dội khi toàn bộ phần thể hiện từ ca, nhả chữ, nói lối đến vũ đạo, biểu cảm đều nghiệp dư, sai căn bản, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn biểu diễn chuyên nghiệp.

Biểu cảm của Bùm Bum (tên thật: Võ Thùy Dung) khi diễn vai Trưng Trắc. Ảnh: Chụp màn hình

Đỉnh điểm, phân cảnh Trưng Trắc quấn khăn tang, Bùm Bum gây cười khi quấn vải trắng quanh mấn. Sau đó do vũ đạo mạnh, tấm vải bị tuột, che phần lớn khuôn mặt cô gái này.

Vở Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung, Vĩnh Điền) là một trong những tác phẩm đi vào lịch sử của cải lương Nam Bộ, tiêu biểu nhất là bản đầu tiên của đạo diễn Ngô Y Linh cho Đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga.

Ra đời vào những năm đầu sau ngày giải phóng, với phần thể hiện để đời của hai nghệ sĩ Thanh Nga (vai Trưng Trắc) và Thanh Sang (vai Thi Sách), vở diễn đi vào lòng người, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm.

Lớp diễn trong vở "Tiếng trống Mê Linh" do Bùm Bum và Hồ Khắc Tùng thể hiện. Video: Duy Tân

Vì bản đầu tiên quá thành công, không nhiều nghệ sĩ thế hệ sau dám thử sức. Đến nay, sau Thanh Nga, chỉ vài tên tuổi gây ấn tượng với vai Trưng Trắc như: NSND Thanh Ngân, NSND Quế Trân, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Cẩm Tiên, nghệ sĩ Thanh Hằng...

Trong khi đó, Bùm Bum là con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, cháu ruột NSƯT Vũ Linh. Cô làm công việc bán hàng trực tuyến, không phải nghệ sĩ.

Việc Bùm Bum góp mặt trong một chương trình bán vé với chất lượng biểu diễn thảm họa khiến khán giả phẫn nộ.

"Yêu cầu Sở Văn hóa, Cục Biểu diễn Nghệ thuật vào cuộc kiểm tra lại chương trình Tự tình phương Nam 4 về tư cách của các ca sĩ, diễn viên... đã tham gia trình diễn trên sân khấu tại rạp Hồng Liên. Họ có chuyên môn nghệ thuật gì không mà đứng trên sân khấu diễn xuất quá kệch cỡm, không chuyên nghiệp, làm sai lệch văn hóa, lịch sử, nhất là với hình ảnh của vị nữ tướng Trưng Trắc uy nghiêm, hùng dũng. Mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ vấn đề này, sớm có biện pháp nghiêm cấm những sự biểu diễn không đúng quy định và xử phạt nghiêm khắc", bình luận từ tài khoản Ngọc Mai nhận nhiều sự đồng tình.

Bùm Bum và Hồ Khắc Tùng trên sân khấu Hồng Liên. Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân, Bùm Bum viết: "Tuy còn nhiều thiếu sót, non nớt khi nhận một vai diễn 'nặng ký' nhưng cô gái nhỏ bé đã cố gắng học hỏi và rèn luyện để tự tin đứng trước hàng trăm khán giả cùng Tiếng trống Mê Linh. Tôi hứa sẽ không ngừng rèn luyện để xứng đáng với tình yêu thương của khán giả".

Trong một phiên livestream, Bùm Bum khẳng định được nhiều khán giả ủng hộ lẫn góp ý. Cô xin tiếp thu tất cả ý kiến mang tính xây dựng và bỏ qua những lời miệt thị.

Cháu gái Vũ Linh nhấn mạnh được ban tổ chức chương trình giao vai này chứ không tự ý chọn vở kinh điển. Suốt quá trình tập luyện, cô được ca sĩ Hồ Khắc Tùng chỉ dẫn tận tình.

Ngoài phần trình diễn của Bùm Bum, từ thời điểm công bố chương trình, ban tổ chức cũng đã vấp phải phản ứng từ khán giả khi để Hồng Loan và Bùm Bum - con gái và cháu gái của NSƯT Vũ Linh - ở trung tâm poster. Giống Bùm Bum, Hồng Loan không phải nghệ sĩ và làm công việc bán hàng trực tuyến. Việc cô và Bùm Bum xuất hiện chính giữa poster - vị trí cao hơn các ca sĩ tên tuổi như Hoàng Châu, Lâm Hùng, Quách Tuấn Du... khó tránh dư luận trái chiều.

