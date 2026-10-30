Thông qua thỏa thuận hợp tác toàn cầu với UNESCO, Sofitel Legend hướng đến bảo tồn di sản văn hóa, phát huy tri thức bản địa và ko kết nối du khách với bản sắc địa phương.

Ngày 26/10, Sofitel Legend và UNESCO công bố thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy bảo tồn và phát huy di sản văn hóa thông qua du lịch. Sáng kiến tạo cơ hội để du khách kết nối với cộng đồng địa phương, nghệ nhân và những người gìn giữ các giá trị truyền thống.

Không chỉ giới hạn ở kiến trúc và di tích lịch sử, chương trình còn chú trọng di sản phi vật thể, nghề thủ công, tri thức bản địa và đa dạng sinh học. Qua đó, mỗi hành trình trở thành cơ hội khám phá, trân trọng và góp phần gìn giữ bản sắc của điểm đến.

Bảo tồn di sản từ kiến trúc đến những giá trị sống

Trong bối cảnh du lịch ngày càng gắn liền với trải nghiệm văn hóa, bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở các công trình lịch sử hay cảnh quan thiên nhiên mà còn bao gồm phong tục, nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công và tri thức được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đây là trọng tâm trong thỏa thuận hợp tác giữa Sofitel Legend và UNESCO, hướng đến việc đưa các giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách, đồng thời hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng địa phương duy trì các nghề truyền thống. Chương trình cũng chú trọng bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức về bảo vệ động thực vật, cảnh quan tự nhiên thông qua mạng lưới Khu dự trữ sinh quyển UNESCO.

Sở hữu những khách sạn mang dấu ấn lịch sử tại các điểm đến giàu giá trị di sản như Amsterdam, Cartagena, Panama City và Hà Nội, Sofitel Legend hướng đến phát triển những trải nghiệm kết nối du khách với lịch sử, văn hóa và cộng đồng địa phương.

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung vào bốn định hướng: hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng thông qua trải nghiệm văn hóa; đào tạo nhân viên khách sạn về kiến thức di sản; tổ chức không gian trưng bày, giao lưu nghệ thuật bản địa; đồng thời khuyến khích khách lưu trú đóng góp cho các hoạt động bảo tồn thông qua nền tảng ALL Accor Charity và điểm thưởng ALL.

Bà Maud Bailly, Tổng Giám đốc Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems cùng ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam tại Sofitel Legend Metropole Hanoi, ngày 21 tháng 10 năm 2026.

Bà Maud Bailly, Tổng Giám đốc Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems cho biết, hợp tác với UNESCO thể hiện định hướng đưa khách sạn trở thành cầu nối văn hóa, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị bản sắc cho các thế hệ tương lai. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của thương hiệu, với mục tiêu sở hữu 10 khách sạn biểu tượng vào năm 2030.

Ông Julien Pellaux, Giám đốc Phụ trách Hợp tác của UNESCO nhấn mạnh, di sản chỉ thực sự sống động khi được cộng đồng gìn giữ và trao truyền. Thông qua hợp tác này, UNESCO kỳ vọng du lịch sẽ góp phần hỗ trợ nghệ nhân, lan tỏa tri thức truyền thống và tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.

Metropole Hanoi khởi động hành trình kết nối di sản

Điểm khởi đầu của chương trình hợp tác toàn cầu là Sofitel Legend Metropole Hanoi - khách sạn 125 năm tuổi gắn liền với lịch sử Thủ đô. Phối hợp cùng Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, khách sạn phát triển chuỗi trải nghiệm văn hóa nhằm giới thiệu những giá trị đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam đến du khách quốc tế.

Các hoạt động nổi bật tập trung vào ba hành trình khám phá di sản. Đầu tiên là trải nghiệm văn hóa cà phê Hà Nội, kết hợp thiền cà phê và thưởng thức cà phê trứng cùng các chuyên gia Trung Nguyên Legend. Gắn với câu chuyện ẩm thực tại Metropole từ năm 1946, cà phê trứng trở thành cầu nối giữa lịch sử khách sạn và văn hóa cà phê Việt Nam.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi

Thiền cà phê và trải nghiệm cà phê trứng cùng Trung Nguyên Legend

Tiếp đó, du khách có thể khám phá làng gốm Bát Tràng thông qua hoạt động tham quan bảo tàng, thưởng thức bữa trưa truyền thống và trực tiếp làm gốm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân địa phương. Hành trình mang đến cơ hội tìm hiểu lịch sử làng nghề, kỹ thuật thủ công và những tri thức được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, du khách sẽ đồng hành cùng các chuyên gia di sản để tìm hiểu các di tích khảo cổ, hiện vật lịch sử cũng như công tác nghiên cứu và bảo tồn, qua đó hiểu sâu hơn về lịch sử kinh thành Thăng Long.

Những trải nghiệm tại Hà Nội là bước khởi đầu cho lộ trình mở rộng chương trình trong hệ thống Sofitel Legend toàn cầu. Tại mỗi điểm đến, các hoạt động sẽ được thiết kế phù hợp với đặc trưng văn hóa và ưu tiên bảo tồn của địa phương, cùng sự tham gia của các đối tác và cộng đồng sở tại.

Thông qua hợp tác với UNESCO, Sofitel Legend hướng đến thúc đẩy mô hình du lịch gắn với trách nhiệm văn hóa và bảo tồn bền vững, đưa khách sạn trở thành cầu nối để du khách khám phá lịch sử, con người và di sản tại mỗi điểm đến.

Các thông tin chi tiết xem tại: https://www.unesco.org/fr

(Nguồn: Sofitel Legend)