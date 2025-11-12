Từ biểu tượng sang trọng đến “quái vật” đường phố

Sau gần hai thập kỷ thành công của dòng R107, Mercedes ra mắt thế hệ R129 SL năm 1990 tại Triển lãm ô tô Geneva. Với thiết kế khí động học, công nghệ tiên tiến và phong cách sang trọng, SL nhanh chóng trở thành biểu tượng của thập niên 1990, với hơn 20.000 xe bán ra ngay năm đầu tiên.

Ban đầu, R129 SL được trang bị động cơ M104 3.0L (217 mã lực) và M119 5.0L V8 (322 mã lực). Tuy nhiên, phiên bản 600SL ra mắt năm 1993 mới thực sự gây chú ý với động cơ V12 M120 dung tích 6.0L, công suất 389 mã lực – con số rất lớn ở thời điểm đó.

Mercedes SL 73 AMG.

Nhưng với những khách hàng muốn nhiều hơn nữa, AMG, khi ấy vẫn là một hãng độ độc lập đã biến SL thành cỗ máy tốc độ đáng gờm mang tên SL 73 AMG.

SL 73 AMG – chiếc xe mạnh mẽ nhất của Mercedes

Trong giai đoạn 1995–2001, AMG đã “mổ xẻ” những chiếc SL 600, tăng dung tích động cơ V12 lên 7.3L, cho công suất 520 mã lực, mô-men xoắn 550 lb-ft. Đồng thời, hệ thống treo, phanh và giảm chấn cũng được nâng cấp để đảm bảo khả năng vận hành ở tốc độ cao.

Giá bán thời điểm đó khoảng 168.000 USD (tương đương hơn 4,2 tỷ đồng), đắt hơn cả Ferrari F355 Spider (khoảng 3,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, ngoại hình của SL 73 AMG lại rất “kín tiếng”, gần như giống bản tiêu chuẩn SL 600, khiến nó trở thành “siêu xe trong bộ vest lịch lãm”.

Động cơ V12 huyền thoại của Pagani Zonda

Khi đủ điều kiện bám đường, SL 73 AMG có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 4,2–4,5 giây, tốc độ tối đa xấp xỉ 320 km/h, con số sánh ngang các siêu xe Ferrari và Lamborghini cùng thời.

Đặc biệt, chính khối động cơ V12 7.3L này đã được AMG cung cấp cho Pagani Automobili để trang bị cho mẫu Pagani Zonda, siêu xe thủ công nổi tiếng thế giới, được sản xuất từ năm 2001 đến 2017.

Trang bị động cơ V12 huyền thoại của Pagani Zonda.

Theo RM Sotheby’s, chỉ 42 chiếc SL 73 AMG từng được sản xuất còn hiếm hơn cả 140 chiếc Pagani Zonda. Các nhà sưu tầm gần như không bán ra thị trường, khiến mẫu xe này càng thêm giá trị.

Bên trong nội thất xe.

Năm 2023, một chiếc SL 73 AMG mới đi 21.750 dặm được đấu giá thành công với mức 610.000 USD (hơn 15 tỷ đồng). Con số ấy phản ánh sức hút đặc biệt của một huyền thoại, chiếc Mercedes từng “chia sẻ trái tim” với một trong những siêu xe vĩ đại nhất thế giới.

