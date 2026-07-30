Gần bên nhưng vẫn có “đặc quyền” tận hưởng của riêng mình

Hơn 80 năm theo dõi hàng trăm cuộc đời, “Harvard Study of Adult Development” - nghiên cứu về hạnh phúc con người của Đại học Harvard - cho thấy những mối quan hệ gần gũi với gia đình, bạn bè là nền tảng hạnh phúc và sức khỏe của mỗi người.

Từ góc nhìn ấy, Solaria Rise tại đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức - Tây Ninh) được kiến tạo hướng đến môi trường sống gắn kết, nơi nhiều thế hệ trong gia đình có thể ở gần nhau và gần khoảng xanh để tận hưởng một nhịp sống thư thái.

Solaria Rise mang đến cảm xúc sống vẹn tròn cho nhiều thế hệ

Tại Solaria Rise, mỗi thế hệ đều có một “đặc quyền” tận hưởng của riêng mình. Con trẻ lớn lên trong môi trường học tập, vui chơi và khám phá thiên nhiên ngay thềm nhà; ba mẹ sống đúng tinh thần Resort Living với hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe, thể thao, thư giãn, để sau guồng quay công việc vẫn còn thời gian dành cho gia đình và cho chính mình.

Và khi chọn sống gần con cháu tại Solaria Rise, ông bà được tận hưởng những ngày an yên bên gia đình và cộng đồng gắn kết: Ban ngày gặp gỡ bạn bè, tận hưởng thú vui điền viên; chiều đón cháu tan học; tối quây quần bên bữa cơm nhà. Niềm vui của ông bà đến từ việc được nhìn con cháu lớn lên mỗi ngày, còn với người con, chẳng có sự an lòng nào lớn bằng việc biết cha mẹ ở ngay bên, khỏe mạnh và vui vẻ.

Chuỗi hoạt động cộng đồng là điểm chạm để các thế hệ gặp gỡ, sẻ chia

Sống giữa cộng đồng đồng điệu, những mối quan hệ mới cũng dần hình thành tự nhiên. Country Club, công viên xanh trở thành nơi hàng xóm gặp gỡ, ông bà trò chuyện, con trẻ vui chơi. Những chương trình cộng đồng như Family Day, Kids Camp FunFest hay lễ hội theo mùa tiếp tục bồi đắp nếp sống cộng đồng đã hiện hữu tại Waterpoint.

Trong tương lai, The Flux Waterpoint với quảng trường trung tâm, rạp chiếu phim ngoài trời… hứa hẹn trở thành điểm hẹn mới để cư dân có thêm lựa chọn sum họp cùng gia đình, bạn bè. Từ những kết nối rất đỗi đời thường ấy, mọi thế hệ đều có thể tìm thấy niềm vui và cảm giác gắn bó với nơi mình sống.

Niềm vui của cả nhà thêm vẹn tròn khi mỗi ngày sống đong đầy khoảnh khắc gắn kết

Gần với thiên nhiên để duy trì nhịp sống khỏe mạnh

Nếu những mối quan hệ góp phần nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần, thì môi trường sống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thể chất. Ngay từ không gian sống, mỗi căn hộ Solaria Rise được thiết kế với ban công rộng, tối ưu đón gió và ánh sáng tự nhiên, mở tầm nhìn ra hệ cảnh quan xanh và mặt nước.

Mảng xanh đa tầng tại Waterpoint tạo không gian vận động thư thái mỗi ngày cho cư dân

Bước ra khỏi căn hộ, trong không gian xanh rộng mở của Waterpoint, cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng những bước đi bộ dọc cảnh quan ven sông Vàm Cỏ Đông.

Chiều tối, trẻ nhỏ khám phá khu vui chơi trẻ em, khoảng xanh dưới chân nhà, còn cha mẹ được tái tạo năng lượng với hồ bơi chuẩn resort, phòng gym, sân pickleball. Trong lúc đó, ông bà thong thả dạo quanh khu vực Vịnh Harbour hay tập luyện tại vườn yoga. Sau vận động, phút thư giãn tại phòng sauna, thiền tịnh giữa công viên và mảng xanh liên hoàn giúp cả nhà duy trì nhịp sinh hoạt cân bằng.

Không gian ven sông Vàm Cỏ Đông là nơi cư dân dành thời gian bên gia đình, bạn bè

Khi mỗi thế hệ đều tìm thấy không gian để sống khỏe và đồng hành cùng nhau trong từng giai đoạn cuộc đời, Solaria Rise trở thành nền tảng nuôi dưỡng hạnh phúc và sức sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Dự kiến bàn giao quý II/2027, Solaria Rise là mảnh ghép góp phần hoàn thiện diện mạo và sức sống thực của đại đô thị Waterpoint. Khi các gia đình đa thế hệ lần lượt chuyển về an cư, những ô cửa sáng đèn hứa hẹn thổi bùng nhịp sống sôi động nhưng đầy sự gắn kết nơi đây. Đó cũng là “giá trị thực” mà Solaria Rise hướng đến và đang từng ngày vun đắp.

Khách hàng mua căn hộ Solaria Rise được hưởng ưu đãi từ Nam Long Club và Chương trình mở rộng với chiết khấu lên đến 2%. Đặc biệt, chủ đầu tư áp dụng đồng thời chiết khấu 2% cho khách mua căn Studio và 1PN+1, 3% cho căn 2PN. Khách hàng sở hữu căn hộ 2PN còn được tặng gói nội thất trị giá 100 triệu đồng qua chương trình "Kiến tạo tổ ấm".

(Nguồn: Nam Long)