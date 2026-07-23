Theo phản ánh của một công dân tại TPHCM, trên bản vẽ sơ đồ nhà, đất hiện nay của gia đình có thể hiện vị trí thửa đất theo tài liệu 299/TTg và đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 7 phê duyệt.

Gia đình cho biết bố mẹ đã sử dụng ổn định thửa đất từ trước ngày 15/10/1993. Đến nay vẫn còn lưu giữ biên lai thu thuế nhà, đất năm 1992 đối với đất ở và xây dựng.

Năm 1998, UBND Quận 7 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bố mẹ. Đến năm 2006, gia đình tiếp tục nhận Phiếu công khai thông tin hiện trạng nhà, đất của TPHCM, trong đó thửa đất được xác định là đất ở tại đô thị.

Ngoài ra, UBND phường Tân Hưng cũng có văn bản xác nhận ngày 25/11/2025 cho biết hồ sơ lưu trữ tại địa phương không có hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với thửa đất này. Toàn bộ giấy tờ đều đứng tên bố mẹ của công dân.

Theo phản ánh, do gia đình đông con nên trước đây bố mẹ tự xây dựng căn nhà cấp 4 để sinh sống. Sau khi bố mẹ qua đời khoảng 13 năm, các con thực hiện hồ sơ đăng ký biến động và thừa kế.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu gia đình cung cấp "Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai" theo khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.

Từ đó, công dân đặt câu hỏi liệu trường hợp của gia đình có được áp dụng khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2024 hay không? Quy định này nêu rõ, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 mà trước thời điểm Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không bị xử lý theo quy định của Nghị định.

Đất sử dụng trước năm 1993, không có quyết định xử phạt, có phải bổ sung hồ sơ vi phạm khi làm thừa kế? Ảnh minh hoạ: Hồ Văn

Trả lời kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai, hồ sơ cấp giấy chứng nhận và các quy định chi tiết do địa phương ban hành. Vì vậy, Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Theo thông tin phản ánh, thửa đất đã được UBND Quận 7 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 28/12/1998 và hiện gia đình đang thực hiện thủ tục thừa kế, đăng ký biến động.

Bộ cho biết trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Mục VI, nội dung C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ.

Đối với việc công dân cho rằng Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM Chi nhánh số 7 áp dụng khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 và yêu cầu cung cấp "Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai", Bộ đề nghị người dân làm việc trực tiếp với cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường cấp tỉnh để được xem xét trên cơ sở hồ sơ cụ thể.

Việc giải quyết cần căn cứ đồng thời vào các quy định tại Điều 137, Điều 138 và Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, cũng như khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2024 đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Bộ cũng lưu ý, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, người dân có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.