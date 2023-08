Bộ trưởng Truyền thông Jama Hassan Khalif cho biết đã ra lệnh cho các công ty Internet chặn TikTok, Telegram và một website cá độ do các nhóm khủng bố thường xuyên sử dụng để phát tán hình ảnh kinh hoàng, thông tin sai sự thật cho công chúng.

Đây là nỗ lực đầu tiên của một cơ quan chính phủ tại Somalia nhằm đóng cửa mạng xã hội.

Nhà cung cấp dịch vụ Internet Somalia phải chặn TikTok trước ngày 24/8. (Ảnh: The Atlantic).

Các thành viên của nhóm nổi dậy Shabaab tích cực dùng Telegram và TikTok để đăng tải về các hoạt động của mình. Theo Lực lượng chỉ huy quân sự châu Phi (Africom), Al-Shabab là mạng lưới al-Qaeda lớn nhất thế giới.

Chính phủ Somalia cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thời hạn 24/8 để tuân thủ. TikTok từ chối bình luận về lệnh cấm và cho biết đang chờ thông báo chính thức. Trong khi đó, Telegram khẳng định liên tục gỡ bỏ tuyên truyền khủng bố tại Somalia và trên toàn cầu. Nền tảng cũng chủ động quản trị nội dung gây hại.

Các nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền từ nền tảng bày tỏ lo ngại vì lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ.

TikTok cũng bị dọa cấm tại Mỹ vì xuất xứ Trung Quốc. Montana là bang đầu tiên của Mỹ cấm ứng dụng hồi tháng 5/2023. Mới đây, New York ban lệnh cấm TikTok trên thiết bị công do vấn đề bảo mật. Các cơ quan của New York phải xóa ứng dụng khỏi thiết bị công trong vòng 30 ngày. Nhân viên của thành phố bị cấm tải hay sử dụng ứng dụng, truy cập website của TikTok trên thiết bị do chính phủ cấp.

(Theo Reuters)