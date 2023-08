TikTok bị cấm trên thiết bị công tại nhiều bang. (Ảnh: The Verge).

Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu cấm TikTok trên thiết bị công từ năm 2022. Sau đó, nhiều bang thực hiện động thái tương tự. Lo ngại phát sinh từ nguồn gốc Trung Quốc của ứng dụng, nhiều nhà hoạch định chính sách Mỹ lo lắng thông tin của người dùng trong nước có thể bị Bắc Kinh truy cập nếu ByteDance – công ty mẹ TikTok – phải giao dữ liệu theo luật.

Người phát ngôn của Tòa thị chính New York cho biết lệnh cấm được ban hành sau khi Bộ tư lệnh Không gian mạng thành phố kết luận TikTok “đặt ra nguy cơ an ninh với mạng lưới kỹ thuật của thành phố”. “Dù mạng xã hội làm tốt việc kết nối người dân New York với nhau và với thành phố, chúng tôi phải bảo đảm luôn sử dụng các nền tảng này một cách an toàn”, người này nói.

Các cơ quan của New York phải xóa ứng dụng khỏi thiết bị công trong vòng 30 ngày. Nhân viên của thành phố bị cấm tải hay sử dụng ứng dụng, truy cập website của TikTok trên thiết bị do chính phủ cấp.

TikTok đã trình kế hoạch lên chính phủ Mỹ để giúp bảo đảm an toàn cho dữ liệu người dùng Mỹ song chưa đủ sức xoa dịu lo lắng của nhà quản lý. Trong hơn 3 năm qua, Quốc hội cố gắng thúc đẩy luật cấm TikTok trên toàn quốc nhưng chưa thành công.

Một số bang cũng cấm TikTok trên thiết bị chính phủ, song vài thị trưởng còn mạnh tay hơn. Hồi tháng 5, Thị trưởng bang Montana Greg Gianforte thông qua dự luật cấm ứng dụng trên toàn bang và là bang đầu tiên của Mỹ làm điều này. Không lâu sau, người dùng TikTok và TikTok đã kiện bang lên tòa án, cáo buộc vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân Montana.

Theo Times Union, bang New York đã cấm TikTok trên thiết bị chính phủ từ năm 2020 thông qua chính sách nội bộ. Dù vậy, chính sách vẫn cho phép nhân viên quan hệ công chúng dùng ứng dụng cho mục đích tiếp thị.

