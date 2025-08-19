Công nghệ tiên tiến, nguyên liệu nhập khẩu, cam kết chất lượng

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc khẳng định dấu ấn thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn từ tầm nhìn và khát vọng của doanh nghiệp. Xuất phát từ những ý tưởng táo bạo cùng khát vọng kiến tạo giá trị bền vững, thương hiệu sơn HPWin đã ra đời, nhanh chóng ghi điểm trong lòng khách hàng.

Ban lãnh đạo HPWin cắt băng khánh thành tại lễ khai trương chi nhánh miền Nam. Ảnh: Duy England

Theo đại diện doanh nghiệp, HPWin được định vị là dòng sơn cao cấp, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại cùng nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Đây là nền tảng giúp sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về độ bền, tính thẩm mỹ và sự an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở vai trò làm đẹp, HPWin còn hướng đến sứ mệnh bảo vệ và gia tăng tuổi thọ công trình. Các sản phẩm của thương hiệu liên tục được cải tiến, chú trọng khả năng chống thấm, chống bám bẩn, chống rêu mốc và đặc biệt là giữ màu bền đẹp trước tác động khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới gió mùa - yếu tố vốn là thách thức lớn đối với ngành sơn tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Tổng Giám đốc Sơn HPWin chia sẻ tại buổi lễ: “Việc khai trương chi nhánh Miền Nam là cột mốc quan trọng, khẳng định bước tiến chiến lược của HPWin trong việc mở rộng thị trường và phục vụ khách hàng trên cả nước. Chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp sơn chất lượng, bền đẹp, an toàn, đồng hành cùng sự phát triển của các công trình Việt Nam.”

Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Hoàng trao quyết định bổ nhiệm cho Giám đốc đối ngoại Cao Mỹ Kim và Giám đốc điều hành khu vực miền Nam Lê Phạm. Ảnh: Duy England

Bà Lê Phạm phát biểu sau khi được bổ nhiệm Giám đốc điều hành HPWin khu vực miền Nam. Ảnh: Duy England

Trong buổi lễ khai trương, ban lãnh đạo HPWin đã cùng các đại biểu, đối tác thực hiện nghi thức cắt băng khai trương, đánh dấu sự hiện diện của Sơn HPWin tại thị trường Miền Nam. Công ty cũng công bố quyết định thành lập chi nhánh Miền Nam và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chi nhánh.

Bảng màu đa dạng - giải pháp thẩm mỹ cho mọi không gian

Một điểm nổi bật làm nên sức hút của HPWin là bảng màu phong phú với hàng trăm sắc độ khác nhau. Từ những gam màu trung tính mang lại sự sang trọng, tinh tế cho không gian sống, đến những sắc màu rực rỡ, mạnh mẽ phù hợp với các công trình quy mô lớn - HPWin đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sáng tạo và gu thẩm mỹ đa dạng của kiến trúc sư, nhà thầu cũng như chủ đầu tư.

Danh mục sản phẩm chủ lực

Hiện nay, HPWin cung cấp nhiều dòng sơn chuyên biệt, được nghiên cứu và sản xuất nhằm phù hợp với từng đặc thù công trình:

Sơn nội thất HPWin: Bề mặt mịn, độ phủ cao, dễ lau chùi, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Sơn ngoại thất HPWin: Khả năng chống thấm, chống tia UV, chống rêu mốc, bền bỉ trước mọi điều kiện thời tiết.

Sơn công nghiệp HPWin: Độ bám dính cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt, là giải pháp tối ưu cho nhà xưởng, nhà thép tiền chế, cầu đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ký kết hợp tác giữa HPWin và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển Đông Đô - Tổng công ty 319 (Bộ Quốc Phòng). Ảnh: Duy England

Ngoài ra công ty còn phát triển thêm các dòng sơn đặt biệt nổi trội như:

Sơn lót kháng muối: là lớp sơn chuyên dụng giúp ngăn hiện tượng muối hóa, ố trắng và bong tróc trên bề mặt tường, bê tông - đặc biệt ở khu vực ven biển, ẩm ướt. Thích hợp dùng cho công trình biển, cầu cảng, tầng hầm và các bề mặt xi măng, bê tông mới thi công. Thi công 1-2 lớp sau khi xử lý sạch bề mặt.

Sơn Epoxy gốc nước là sơn hai thành phần gồm nhựa epoxy và chất đóng rắn, sử dụng nước làm dung môi. Ưu điểm của sản phẩm là ít mùi, an toàn, dễ thi công, bám dính tốt trên nền ẩm nhẹ, không cháy nổ, chịu mài mòn và hóa chất khá tốt. Sản phẩm có thể ứng dụng làm sơn lót cho nền bê tông ẩm, lớp phủ bảo vệ trong bệnh viện, xưởng thực phẩm, gara, hoặc sơn chống bụi cho kho, nhà xưởng nhẹ.

Bảo hành dài hạn

HPWin chinh phục khách hàng bằng triết lý “Chất lượng là danh dự”. Theo đại diện công ty, từng sản phẩm trước khi ra thị trường đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

HPWin thể hiện cam kết bằng chính sách bảo hành từ 5 đến 10 năm bằng văn bản, minh chứng cho sự tự tin về chất lượng cũng như trách nhiệm của thương hiệu đối với từng công trình mà thương hiệu đồng hành.

Hướng đến phát triển bền vững

Ngoài nỗ lực nghiên cứu và sản xuất sơn có tính năng vượt trội, HPWin còn đặc biệt chú trọng đến yếu tố an toàn - thân thiện với môi trường. Đại diện công ty khẳng định, các sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ về hàm lượng VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi), góp phần bảo vệ sức khỏe người sử dụng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Là một giải pháp tổng thể, đồng hành cùng hàng ngàn công trình trên khắp cả nước, HPWin hoạt động với phương châm “Bền màu theo năm tháng - Vững giá trị niềm tin”, góp phần xây dựng nên những không gian sống và công trình bền vững.

Nguyễn Vinh