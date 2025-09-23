Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2016 đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân cả nước.

Tại tỉnh Sơn La, phong trào này không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn phát huy hiệu quả vai trò dân vận khéo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ủng hộ.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai cuộc vận động theo hướng sát thực tiễn, bám sát nhu cầu và điều kiện từng địa phương, lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm trung tâm.

Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Sơn La đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong nhân dân.

Các tổ chức đoàn thể đã gắn việc thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chuyên môn, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả như Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La phát động phong trào xóa nhà tạm; Đoàn Thanh niên với các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, mô hình “Tuyến đường tự quản”; Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng lò đốt rác mini, tuyến đường hoa, nhà sạch - vườn đẹp; Hội Nông dân hướng dẫn hội viên chuyển đổi cây trồng, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao...

Các con số đã minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa của phong trào: Giai đoạn 2021 – 2025, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đã hiến hơn 260.000 m² đất, chặt bỏ gần 27.500 cây ăn quả và cây lấy gỗ, đóng góp hơn 28 tỷ đồng, tham gia trên 105.000 ngày công để xây dựng đường giao thông, mương thủy lợi, cầu dân sinh. Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện 580 công trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ trên 42.000 hộ đạt chuẩn “5 không, 3 sạch”, duy trì hàng trăm mô hình xử lý, phân loại rác thải và trồng gần 841.000 cây xanh. Hội Nông dân đóng góp 7,7 tỷ đồng, hiến gần 147.000 m² đất, làm gần 940 km mương nội đồng...

Nhiều cá nhân điển hình đã góp phần làm nên thành công chung như bà Trịnh Thị Hoa, Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Tân Lập, xã Chiềng Sung là một trong những người tích cực nhất. Từ năm 2021 đến nay, bà cùng các đoàn thể vận động 80 hộ dân đóng góp trên 60 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, khu thể thao, lắp điện chiếu sáng công cộng. Nhờ đó, bản Tân Lập đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đạt gần 60 triệu đồng/người/năm, chỉ còn 1 hộ nghèo, trên 70% số hộ thuộc diện khá và giàu.

Tại xã Chiềng Khương, trong 3 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức 35 hội nghị tuyên truyền, thu hút hơn 11.500 lượt người tham gia. Người dân đã góp công sức khơi thông 42 km cống rãnh, trồng hoa ven quốc lộ, xây dựng 130 công trình vệ sinh, lắp đặt 182 bóng đèn năng lượng mặt trời. Đến nay, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn nâng cao. Xã Chiềng Khương đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đến năm 2030 có 8 bản đạt chuẩn kiểu mẫu.

Với sự vào cuộc đồng bộ, sáng tạo của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, phong trào nông thôn mới đã tạo sức mạnh đoàn kết to lớn, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững, khẳng định phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” đang được hiện thực hóa một cách thiết thực, hiệu quả.