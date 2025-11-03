Ngày 28/10/2025, tại Sơn La, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.

Buổi làm việc giữa EVNNPT với UBND tỉnh Sơn La vào chiều ngày 28/10/2025

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVNNPT - ông Phạm Lê Phú cho biết: “Hiện nay lưới điện truyền tải cung cấp điện cho tỉnh Sơn La có 3 trạm biến áp, (1 trạm biến áp 500kV và 2 trạm biến áp 220kV), với tổng dung lượng các máy biến áp là 2.550MVA. Cùng với đó là các đường dây 220kV-500kV giải tỏa nguồn điện trong khu vực. Lưới điện truyền tải cấp điện cho khu vực tỉnh Sơn La vận hành ổn định, tin cậy, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời điểm vận hành đầy tải và quá tải”.

Hiện nay, EVNNPT đang khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng các dự án lưới truyền tải điện gồm: Dự án Trạm biến áp 500kV Sơn La 1 và đường dây 500kV đấu nối; Đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây và Đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tổng Giám đốc EVNNPT - ông Phạm Lê Phú báo cáo tại buổi làm việc

Cụ thể, dự án Trạm biến áp 500kV Sơn La 1 và đường dây 500kV đấu nối (kế hoạch hoàn thành năm 2027) có quy mô xây dựng Trạm biến áp 500kV công suất 1800MVA (2x900MVA) và 2 phần đường dây đường dây 500kV đấu nối dài khoảng 10 km.

Trạm biến áp 500kV dự kiến xây dựng trên địa bàn xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đường dây 500kV đấu nối xây dựng trên địa bàn xã Yên Châu và xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Dự án đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây (dự kiến hoàn thành năm 2027) có quy mô chính xây dựng đường dây mạch kép, chiều dài khoảng 164 km. Trên địa phận tỉnh Sơn La đi qua xã Mai Sơn, Yên Châu, Chiềng Hặc, Đoàn Kết, Tô Múa, Song Khủa, phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên. Hiện nay Ban QLDA Truyền tải điện đang tiếp tục làm việc với các xã phường của tỉnh để thống nhất hướng tuyến đường dây.

Dự án đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên (dự kiến hoàn thành trong năm 2025) có quy mô xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ TBA 500kV Sơn La đến TBA 220kV Điện Biên, chiều dài khoảng 132,6 km.

Tuyến đường dây đi qua địa bàn tỉnh Sơn La tuyến đi qua huyện Mường La và huyện Thuận Châu (cũ) nay thuộc địa bàn 6 xã: Mường La, Mường Khiêng, Chiềng La, Thuận Châu, Bình Thuận, Mường É có tổng chiều dài khoảng 67,3 km. Dự án đang triển khai thi công nhưng hiện nay vẫn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT - ông Hoàng Văn Tuyên báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: “Việc EVNNPT đầu tư các dự án nhằm đảm bảo khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện hiện hữu và các dự án nguồn điện sẽ được đầu tư theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

Đối với 2 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lãnh đạo EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo Sở Công Thương cập nhật dự án vào quy hoạch tỉnh.

Sớm chấp thuận vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây làm căn cứ để EVNNPT thực hiện lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sau khi EVNNPT trình chủ trương đầu tư, UBND tỉnh chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Phối hợp, cung cấp cho EVNNPT và đơn vị tư vấn số liệu quy hoạch sử dụng đất hiện trạng làm căn cứ lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hồ sơ đo vẽ giải thửa phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng nêu các kiến nghị tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết tỉnh Sơn La đã có nhiều kinh nghiệm trong phối hợp triển khai các dự án truyền tải điện trên địa bàn và sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để hoàn thành tốt nhất các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị EVNNPT phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong thẩm định, hoàn thiện hồ sơ sớm để có thể triển khai dự án được nhanh nhất. Các Ban QLDA thuộc EVNNPT tập trung phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã từ sớm từ xa, từ khâu kiểm đếm, đo đạc, xác định giá đất để công tác BTGPMB được thực hiện tốt nhất với mục tiêu hoàn thành tiến độ các dự án theo đúng mục tiêu của EVNNPT đặt ra.

(Nguồn: EVNNPT)