Hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới không chỉ là vấn đề hạ tầng mà còn phụ thuộc chủ yếu vào việc thay đổi thói quen, tập quán sinh hoạt và nâng cao nhận thức của người dân. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, các tổ chức chính trị, đoàn thể đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức các hoạt động sáng tạo, phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã lồng ghép tuyên truyền trong các sự kiện lớn như Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường, Giờ Trái đất, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, đồng thời phát động các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tiêu chí môi trường.

Những phong trào tiêu biểu, thiết thực được triển khai gồm: “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, xây dựng đường hoa, trồng cây xanh của Hội Phụ nữ; “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bẩy tình nguyện” của Đoàn Thanh niên.

Tỉnh Sơn La hướng đến mục tiêu nông thôn mới bền vững.

Các tổ chức đoàn thể trực tiếp huy động lực lượng tham gia hỗ trợ người dân phân loại rác thải, xây hố rác hộ gia đình, nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại, làm cổng bản, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương… Nhiều công trình xanh, thiết thực ra đời, góp phần nâng cao chất lượng môi trường nông thôn một cách bền vững.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp và tổ chức chính trị – xã hội lựa chọn mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương, theo phương châm “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống nhân dân”. Nhờ đó, giai đoạn 2021 – 2025, các tổ chức đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện 580 công trình nông thôn mới, hỗ trợ 42.293 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, duy trì 78 mô hình thu gom rác thải nhựa, 152 mô hình phân loại rác, trồng mới 840.859 cây xanh.

Đoàn Thanh niên triển khai phong trào “Thắp sáng đường quê” dài hơn 100 km, xây dựng và sửa chữa 104 công trình thủy lợi, cầu dân sinh.

Hội Cựu chiến binh vận động hội viên hiến 260.336 m² đất, hơn 27.400 cây, đóng góp 28,2 tỷ đồng và 105.238 ngày công làm đường, mương, cầu cống....

Các địa phương chủ động huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường. Từ năm 2021 đến nay, hơn 53 tỷ đồng được sử dụng để xây mới, nâng cấp 5 bãi thu gom, xử lý rác thải tập trung; hàng chục nghìn hố rác hộ gia đình, nhà tiêu, công trình nước sạch hợp vệ sinh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa và vốn vay chính sách. Toàn tỉnh cũng đã xây dựng hơn 5.500 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật, thu gom và tiêu hủy hơn 155 tấn bao gói, góp phần bảo vệ đất và nguồn nước.

Hoạt động phân loại rác thải tại nguồn, trồng cây xanh, đường hoa, tuyến đường tự quản được triển khai rộng khắp. Kết quả tích cực đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt: Trên 50% đường làng, ngõ xóm được cải tạo; 70% hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% xã quy hoạch nghĩa trang; 98% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh; 88% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý. Nhiều mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường kết hợp du lịch nông thôn được hình thành và nhân rộng.

Việc huy động nguồn lực đầu tư, tăng cường quản lý các công trình, kiểm tra và xử lý vi phạm gây ô nhiễm cùng công tác truyền thông sâu rộng đã góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống, đồng thời thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt của nhân dân, hướng tới mục tiêu nông thôn mới bền vững.