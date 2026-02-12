Với diện tích gần 400ha cùng chiến lược đầu tư nghìn tỷ, Sơn Tiên đang vận hành một mô hình đa tầng: Lấy nền tảng hạ tầng làm "kiềng ba chân" và lấy trải nghiệm "chữa lành" làm giá trị cốt lõi để vươn tầm quốc tế.

"Cú hích" từ mô hình kinh tế All-inclusive

Trong nhiều thập kỷ, không ít khu du lịch tại Việt Nam bị “đóng khung” trong các mô hình tham quan đơn lẻ, khiến thời gian lưu trú của khách ngắn và chi tiêu thấp. Nhìn thấy "nút thắt" này, Sơn Tiên đã chọn một lối đi khác biệt: Kiến tạo một "hệ sinh thái du lịch thu nhỏ" theo mô hình All-inclusive.

Không gian xanh mát tại ốc đảo xanh Amazing Island Resort

Quy mô khổng lồ của dự án cho phép chủ đầu tư thiết lập một vòng lặp trải nghiệm khép kín: Stay - Eat - Play - Heal. Dưới góc độ quản trị kinh tế, đây là chiến lược tối ưu hóa "vòng đời khách hàng" ngay trong một điểm đến. Khi mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng đến vui chơi đều được đáp ứng trong một không gian xanh thuần khiết, chỉ số hạnh phúc của khách hàng được đẩy lên mức cao nhất, đồng thời tạo ra sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Sơn Tiên 2026 không chỉ là một khu du lịch, mà còn hướng đến một thực thể kinh tế du lịch tự vận hành với tiêu chuẩn toàn cầu.

Hạ tầng tích hợp - lợi thế cạnh tranh

Để tự tin sánh ngang với các tổ hợp giải trí hàng đầu thế giới, Sơn Tiên tập trung vào việc xây dựng hàng rào kỹ thuật thông qua các phân khu sở hữu thông số vận hành vượt trội. Đây là những trụ cột chính giúp dự án xác lập vị thế:

The Amazing Bay - "Đại dương xanh" và năng lực vận hành ấn tượng

Với vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng trên diện tích 25ha, The Amazing Bay (Vịnh Diệu Kỳ) không chỉ là một công viên nước. Đây là một tổ hợp giải trí sở hữu các thông số ấn tượng: Ngọn sóng nhân tạo cao 4m (cao bậc nhất Đông Nam Á), dòng sông kỳ diệu dài 700m và màn hình LED ngoài trời 2.000 inch. Đặc biệt, việc vận chuyển 10.000 tấn cát trắng mịn từ Nha Trang về giữa lòng Đồng Nai cho thấy quyết tâm tái hiện không gian biển chân thực nhất. Theo chủ đầu tư dự án, đây là hạ tầng trọng điểm để thu hút dòng khách quốc tế vốn luôn đòi hỏi những trải nghiệm quy mô lớn và chuyên nghiệp.

Công viên nước The Amazing Bay với diện tích 25ha

Sơn Tiên Amazing World - Đa dạng hóa danh mục dịch vụ giải trí

Tổ hợp 180ha này mở ra một thế giới khám phá sống động bằng việc đầu tư 1.500 tỷ đồng vào hệ thống trò chơi chuyên đề và cảm giác mạnh đẳng cấp thế giới, phân khu này đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa tệp khách hàng. Từ những trò chơi thám hiểm rừng xanh đến các thiết bị vận động nhập khẩu, Amazing World mang đến hành trình chinh phục không giới hạn, giúp du khách kéo dài trải nghiệm và tối ưu hóa thời gian tham quan.

Du khách trải nghiệm trò chơi thực tế ảo (VR)

Nghỉ dưỡng độc đáo: "Bách Quả Thần Tiên"

Một hệ sinh thái đa tầng không thể thiếu tầng lưu trú đẳng cấp. Để hoàn thiện vòng lặp All-inclusive, Amazing Island Resort đã tạo ra “siêu” dự án Bách Quả Thần Tiên.

Resort Bách Quả Thần Tiên với hình dạng trái cây độc lạ

Sơn Tiên kiến tạo lối kiến trúc "trú ngụ trong quả ngọt" khổng lồ, biến không gian nghỉ dưỡng thành một tác phẩm nghệ thuật. Theo chủ đầu tư, Bách Quả Thần Tiên không chỉ là resort, đó là biểu tượng của sự trù phú và thịnh vượng mà Sơn Tiên muốn gửi gắm.

Cam kết ESG: Mảnh ghép du lịch bền vững và giá trị tương lai

Trong kỷ nguyên của tăng trưởng xanh, Sơn Tiên đã sớm nhận diện xu hướng ESG như một tấm "thông hành" để bước ra thế giới. Phân khu Amazing Đông Nam Bộ là minh chứng điển hình khi kết hợp mô hình du lịch canh nông ngay trong lòng dự án.

Một góc vườn táo ngay tại phân khu Amazing Đông Nam Bộ

Việc xây dựng vườn trái cây organic, cung cấp thực phẩm sạch tại chỗ và bảo tồn mật độ mảng xanh khổng lồ không chỉ là hoạt động bề nổi. Đây là chiến lược dài hạn để thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế và tệp khách hàng văn minh. Tại Sơn Tiên, du khách không chỉ đến để vui, họ đến để cảm nhận sự kết nối với thiên nhiên thông qua các trải nghiệm thuận tự nhiên nhất.

Đến năm 2026, Sơn Tiên hướng tới việc định hình một tiêu chuẩn sống thuận tự nhiên. Nơi đây trở thành không gian giao thoa giữa công nghệ giải trí tiên tiến và thiên nhiên thuần khiết. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, biến Sơn Tiên thành điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch thế giới, thể hiện khát vọng vươn xa của ngành công nghiệp không khói Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

