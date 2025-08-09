Tư duy vị nhân sinh kiến tạo chuẩn sống lý tưởng

Xét về quy hoạch tổng thể đô thị Sun Urban City, phân khu Kim Ngân 2 được đặt tại vị trí đặc biệt thuận lợi, ngay giao lộ của 3 trục đường chính: đường Điện Biên Phủ, đường Lê Công Thanh và trục Đại lộ Lễ hội.

Vị trí đắc địa mang đến khả năng kết nối linh hoạt cho cư dân. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Cư dân có thể dễ dàng kết nối với chuỗi công viên xanh mát như Công viên Sinh thái, Công viên Thể thao, Công viên Lễ hội, Công viên Văn hóa hay di chuyển thoải mái trên các tuyến đường rộng rãi, hiện đại được quy hoạch xuyên suốt đại đô thị.

Các tuyến đường này đồng thời mở ra mạng lưới liên kết vùng linh hoạt khi kết nối trực tiếp với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô và quốc lộ 1A. Nhờ đó, cư dân Kim Ngân 2 có cơ hội thụ hưởng trọn hệ thống y tế, giáo dục và hạ tầng đẳng cấp, với những điểm đến chỉ cách vài phút di chuyển như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, hay Khu đô thị Đại học Nam Cao.

Tiện ích nội khu tạo chuỗi trải nghiệm sống trọn vẹn. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đặc biệt, cảnh quan nội khu cũng là mắt xích quan trọng, định hình chuỗi trải nghiệm sống hoàn hảo cho cư dân. Từ Vườn tre xanh mát, nơi những con đường lát đá, chòi nghỉ chuông gió hay sân chơi trẻ em khơi gợi nhịp sống chậm rãi và gần gũi với thiên nhiên, đến Clubhouse 2 tầng với bể bơi bốn mùa, phòng gym - yoga… Không gian sống hiện hữu như một bức tranh nghệ thuật đặc sắc, giao thoa giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại.

Liên kết chặt chẽ với hệ tiện ích và cảnh quan thiên nhiên, mỗi căn nhà phố Kim Ngân 2 theo đuổi phong cách Indochine, hòa quyện cùng sắc thái văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng. Với điểm nhấn là thiết kế tầng hầm cao 4 mét, mở ra nhiều không gian sống mới: phòng chiếu phim, thư viện nhỏ, hầm rượu hay phòng trưng bày… tùy theo sở thích và nhịp sống của từng gia đình.

Không gian sống cá nhân hóa, phản ánh gu thẩm mỹ gia chủ. Ảnh: Ánh Dương

Toàn bộ hệ thống giao thông và tiện ích đều được tính toán kỹ lưỡng, từ những chi tiết mang tính biểu tượng đến công năng thực tiễn, tất cả góp phần tạo nên không gian sống không chỉ tiện nghi, mà còn giàu cảm xúc và chiều sâu. Đó cũng chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho một không gian sống được kiến tạo với tư duy vì con người.

Định hình diện mạo đô thị đẳng cấp và văn minh phía Nam thủ đô

Giữa hệ thống bốn phân khu thấp tầng của dự án Sun Urban City, Kim Ngân 2 là cái tên được nhận diện bởi những tiêu chuẩn cao cấp khác biệt, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự riêng tư và trải nghiệm tinh tế.

Phân khu Kim Ngân 2 định vị phong cách sống cao cấp. Ảnh phối cảnh: Sun Property

“Chúng tôi định hướng phát triển tổ hợp đô thị có cấu trúc đa dạng, nơi mỗi phân khu giữ vai trò riêng, hòa quyện nhưng không trùng lặp. Kim Ngân 2, nơi tập trung phần lớn các villa, được hình thành như một khoảng lùi có chủ ý, tạo nên khoảng thở quý giá trong tổng thể quy hoạch”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Kim Ngân 2 là một mảnh ghép được quy hoạch hài hòa trong tổng thể Sun Urban City, đô thị quy mô 420 ha sở hữu quỹ sản phẩm bất động sản đa dạng từ nhà phố thấp tầng đến căn hộ cao tầng, tất cả đều được bao bọc bởi hệ thống “1.001” tiện ích đẳng cấp, nổi bật với 5 đại công viên và chuỗi “ốc đảo” thư giãn, giải trí đan xen nội khu,...

“Ở phía Nam Hà Nội và đặc biệt tại địa bàn tỉnh Ninh Bình sau sắp xếp đơn vị hành chính, chưa có đô thị nào được quy hoạch bài bản và đồng bộ như Sun Urban City, ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ - thành viên Đất Xanh Miền Bắc, nhận định.

Chỉ sau chưa đầy một năm khởi công, dự án đã nhanh chóng đưa vào vận hành loạt tiện ích giải trí sôi động tại trục Đại lộ Lễ hội, tâm điểm náo nhiệt với chợ đêm Vui-Fest, show nhạc nước đẳng cấp quốc tế mỗi cuối tuần cùng những màn pháo hoa rực rỡ. Đặc biệt, công viên nước Sun World Hà Nam, công viên quy mô đầu tiên tại khu vực Nam Hà Nội sau khi mở cửa đã mang đến trải nghiệm độc đáo với 14 tổ hợp trò chơi nước đặc sắc.

Nhờ đó, ngay khi nhận nhà, cư dân sẽ được thụ hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đã hoàn thiện, sẵn sàng cho một cuộc sống hiện đại, tiện nghi, đầy cảm hứng.

Tiện ích hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ cư dân ngay khi nhận nhà. Ảnh: Ánh Dương

Với lời cam kết về tiến độ, Sun Urban City ngày càng khẳng định chất lượng một “Dự án đáng sống” và “Dự án thông minh tiêu biểu”. Trong bối cảnh Ninh Bình đẩy mạnh hạ tầng và thu hút dân cư, các sản phẩm quy hoạch bài bản như Kim Ngân 2 nói riêng và đô thị Sun Urban City nói chung, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng, đồng thời nâng tầm diện mạo đô thị vùng ven.

Lệ Thanh