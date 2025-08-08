Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 83 lô đất là tài sản của Công ty CP Đầu tư Thành Thắng Group vào sáng 16/8.

Các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư Cầu Chẹm, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (nay là xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình).

Diện tích các lô đất đấu giá từ 90,4-285 m2. Giá khởi điểm từ 15-20 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 13/8, tại trụ sở Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh (trong giờ hành chính).

83 lô đất tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức đấu giá trong tháng 8 này. Ảnh minh họa. Ảnh: Hoàng Hà

Người tham gia đấu giá cần nộp tiền đặt trước từ 75 triệu đến 200 triệu đồng, tùy từng lô đất. Thời hạn nộp tiền đặt trước đến 17h ngày 13/8, bằng tiền mặt, tại trụ sở công ty đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 3 vòng trả giá. Phương thức trả giá lên.

Bước giá áp dụng với vòng trả giá thứ nhất, tối thiểu 200.000 đồng/m2 và tối đa không quá 20 triệu đồng/m2. Bước giá tối thiểu cũng áp dụng cho vòng trả giá thứ hai và thứ ba, nhưng bước giá tối đa không hạn chế. Công ty đấu giá cũng lưu ý, các vòng trả giá không được trả giá lẻ đến hàng trăm đồng.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Thành Thắng Plaza, thôn Thượng Hoà, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình.

Theo kế hoạch ban đầu sẽ tổ chức đấu giá 105 lô đất. Tuy nhiên, chiều 7/8, công ty đấu giá ra thông báo không tổ chức đấu giá 22/105 lô đất sau khi nhận được văn bản từ công ty có tài sản đấu giá.