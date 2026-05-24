Tối 23/5, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề "Hành trình di sản qua các thời đại".

Đây là chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tâm linh của Việt Nam, đồng thời đưa Ninh Bình trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc như chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 “Nét họa ngàn năm”, Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An hay Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026, tỉnh Ninh Bình kỳ vọng mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm phong phú.

Đông đảo đại biểu và du khách tham dự lễ khai mạc

Đây sẽ là không gian nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, di sản được tiếp nối bằng sự sáng tạo và đổi mới.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, Tuần Du lịch Ninh Bình đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên mang đậm bản sắc riêng của vùng đất cố đô, được tổ chức vào đúng thời điểm đẹp nhất trong năm, khi những cánh đồng lúa Tam Cốc bước vào mùa chín vàng rực rỡ. Từ đó, thương hiệu "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" được lan tỏa đến mọi du khách trong nước và quốc tế.

Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, mãn nhãn, thu hút đông đảo du khách

Chương trình khai mạc quy tụ gần 200 nghệ sĩ, diễn viên với các chương trình đặc sắc như: Huyền thoại Tam Cốc; Khám phá và trải nghiệm; Ninh Bình điểm đến của thế giới.

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách với màn bắn pháo hoa tầm cao mãn nhãn, đầy màu sắc.

Thông qua chương trình, tỉnh Ninh Bình mong muốn mang đến cho du khách một không gian trải nghiệm đa sắc màu