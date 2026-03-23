XEM CLIP:

Sau khi phương án sửa chữa cầu Sông Lô được phê duyệt, đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) đã huy động trang thiết bị, máy công trình cùng 80 cán bộ kỹ thuật, công nhân đến hiện trường triển khai sửa chữa.

Đại diện UDIDECO cho biết, đơn vị sẽ bỏ ra khoảng 70 tỷ đồng để hoàn thành việc sửa chữa cầu.

Đơn vị thi công huy động máy móc, trang thiết bị, nhân lực để triển khai sửa chữa cầu Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV VietNamNet, trên công trường, việc sửa chữa trụ cầu Sông Lô được triển khai khẩn trương. Hai mũi thi công độc lập đang làm việc tại khu vực chân trụ T3 và T6, nơi xuất hiện hư hỏng, lộ lõi thép.

Máy khoan cọc nhồi liên tục hoạt động để thi công các móng cọc mới có đường kính 1,5m, bổ sung và gia cố cho các trụ cầu hiện hữu.

Hai móng cọc mới đã hoàn thành việc đổ bê tông, đơn vị thi công tiếp tục khoan 4 móng cọc tại trụ cầu T3. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Quang Tính, Phó Giám đốc UDIDECO cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán đơn vị đã bắt tay vào sửa chữa các trụ cầu. Tổng cộng sẽ có 56 móng cọc mới được xây dựng để gia cố cầu Sông Lô.

Theo ông Tính, trước mắt đơn vị tập trung sửa chữa các trụ T3, T6, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/5, kịp thời ứng phó đợt lũ tiểu mãn trên sông Lô.

Ông Tính cho biết, sau hơn một tháng thi công, đơn vị đã hoàn thành đổ bê tông 2 móng cọc tại trụ T3, mỗi cọc dài khoảng 14,5 m. Theo thiết kế, trụ T3 và T6 được bổ sung 6 cọc/trụ; T4, T5 bổ sung 12 cọc/trụ; các trụ còn lại bổ sung 2 cọc/trụ. Đồng thời, bệ đỡ 8 trụ cầu sẽ được mở rộng, gia cố.

Cách cầu Sông Lô khoảng 1km về phía hạ lưu, cầu phao đang được Lữ đoàn 249 vận hành. Ảnh: Đức Hoàng

Hiện trong quá trình sửa chữa cầu Sông Lô, xe máy và xe thô sơ vẫn được phép lưu thông qua cầu. Cách cầu khoảng 1km về phía hạ lưu, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) cũng đang vận hành cầu phao để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là các ô tô từ 7 chỗ trở xuống.

Ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống được phép lưu thông qua cầu phao Sông Lô. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, tại cuộc họp tháng 2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới. Việc thiết kế cầu Sông Lô mới phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn; phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước 1/3/2027), phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2027 Nhân dân có cầu mới đi lại.