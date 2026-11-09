Mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.000 hộ dân tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị ngập, 12 hộ với 47 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn. Địa phương đã sẵn sàng các phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thông tin từ UBND xã Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến ngày 9/11, kết hợp với nước lũ trên sông Yên dâng cao, đã gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo thống kê, đến 15h ngày 9/11, toàn xã có 1.001 hộ dân tại 12/19 thôn bị ngập. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời tại chỗ 12 hộ với 47 nhân khẩu đến vị trí an toàn.

Mưa lũ cũng khiến hơn 23ha rau màu mới trồng trong vụ Đông 2026-2027 bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng; khoảng 1ha cây keo giống bị ảnh hưởng.

Huy động tối đa lực lượng ứng trực

Tại thôn Cộng Hòa, một đoạn taluy kênh tiêu úng vùng 3, giai đoạn 1, dài khoảng 5m bị sạt lở.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND xã Nông Cống đã ban hành Công điện, yêu cầu các đơn vị, thôn tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả ngập úng.

Địa phương huy động tối đa con số tham gia trực ứng phó, đồng thời chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, phao cứu sinh cùng các phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Một số hình ảnh ngập lụt tại Nông Cống, Thanh Hóa.

Mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.000 hộ dân ở xã Nông Cống bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Lê Dương

Nhiều diện tích đồng ruộng bị ngập trắng băng. Ảnh: Lê Dương

Lực lượng chức năng phải đi xuồng vào bên trong để hỗ trợ người dân. Ảnh: Lê Dương

Người dân di chuyển bằng thuyền để về nhà. Ảnh: Lê Dương

Nước ngập sâu đến ngang bụng. Ảnh: Lê Dương

Không có thuyền, người dân chọn lội bộ về nhà. Ảnh: Lê Dương