Không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, Hà Nội thấp nhất 16 độ trong đêm nay. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn diện rộng, có nơi vượt 500mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 13h phổ biến 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ.

Thời tiết miền Bắc chuyển rét rõ rệt. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng chú ý, tại đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Không khí lạnh tiếp tục mở rộng, Hà Nội rét 16 độ

Dự báo, chiều tối và đêm 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Từ đêm 9/11, TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ.

Tại Hà Nội, trời có mưa vài nơi và chuyển rét. Chiều tối 9/11, nhiệt độ nhiều nơi đã giảm hơn 10 độ so với ngày trước đó. Gió Đông Bắc trên đất liền thổi từng cơn khá mạnh.

Dự báo chiều tối và đêm nay 9/11, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội giảm xuống 16-18 độ, khiến cảm giác rét buốt rõ rệt hơn.

Miền Trung mưa lớn kéo dài, có nơi vượt 500mm

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao khiến miền Trung xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, ngày 9/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7-15h cùng ngày tại một số trạm vượt 100mm, trong đó Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 222,2mm, Đồng Tâm (Quảng Trị) 151,6mm.

Dự báo từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối 9/11 đến ngày 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cùng thời gian này, phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to và giông, lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đến đêm 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to, lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.