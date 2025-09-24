Thức dậy giữa tiếng sóng biển êm đềm, khởi động ngày mới khoẻ khoắn với phòng gym hiện đại trong khuôn viên toà nhà để sau đó có thể họp trực tuyến với đối tác hay nhân viên ngay giữa căn hộ view biển và công viên Sun World. Cuối ngày, thư thái nhâm nhi cocktail trên rooftop bar hoặc hoà mình vào thế giới giải trí ngay dưới khu phố thương mại sầm uất… để tái tạo năng lượng cho chuỗi ngày mới tràn đầy hứng khởi. Đó là lịch trình một ngày “trong mơ” sắp trở thành hiện thực của cư dân tinh hoa tại khu đô thị biển “all in one” Blanca City.

Cư dân hưởng đặc quyền “sống trong resort” tại đô thị biển “all in one” Blanca City. Ảnh phối cảnh

Giá trị đẳng cấp của “second home”

Sau hai thập kỷ nở rộ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Blanca City là một trong những dự án hiếm hoi có thể tái định nghĩa khái niệm “ngôi nhà thứ 2 - second home”. Không chỉ tận hưởng cuộc sống an lành ngay bên bờ biển, Blanca City còn định hình phong cách sống mới - nơi tinh hoa đô thị hiện đại giao hoà với đẳng cấp nghỉ dưỡng quốc tế. Chủ nhân mỗi căn hộ hay nhà phố, biệt thự bên biển sẽ được sở hữu không gian đáp ứng chất lượng cuộc sống cao cấp, thuận tiện để kết nối giao thương và làm việc ngay tại siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á.

Trong 6 tòa tháp Blanca được thiết kế theo triết lý “Trở về với tinh khôi - Back to White”, mỗi căn hộ từ studio đến duplex đều được ví von là “du thuyền trên không” với thiết kế đỉnh cao, 100% hướng về đại dương, thậm chí là hai phía đại dương như căn hộ Blanca 6,7. Nội thất hoàn thiện mang cảm hứng biển cả, thiết kế bởi Ong & Ong (Singapore) kết hợp logia riêng đón trọn gió biển Bãi Sau vào nhà.

6 tòa tháp Blanca được thiết kế theo triết lý “Back to White”, 100% căn hộ có tầm nhìn hướng đại dương. Ảnh phối cảnh

Hệ sinh thái tiện ích “all-in-one”

Là đô thị biển quy mô tích hợp hệ tiện ích “tất cả trong một - all-in-one”, Blanca City hội tụ tinh hoa nghỉ dưỡng và giải trí hạng sang ngay trong nội khu.

Dù là chủ nhân căn hộ Blanca hay nhà phố, biệt thự Casa, cư dân được trải nghiệm hệ thống tiện ích sang trọng thuộc phân khu cao tầng và tháp khách sạn quốc tế, gồm không gian café kết hợp vườn trên cao, hồ bơi vô cực, nhà hàng rooftop, skybar.... Dưới chân các tòa tháp là shop khối đế sôi động, làm giàu thêm trải nghiệm cho cư dân và du khách.

Cư dân Blanca City hưởng hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và giải trí đẳng cấp. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, cư dân Blanca City sẽ có đặc quyền trải nghiệm biển riêng dài gần 1km - điều chỉ có tại các resort. Hệ tiện ích nghỉ dưỡng hoàn chỉnh: beach club, gym, spa,… hiện diện hài hoà phục vụ cư dân với tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao dành cho thượng khách. Ngay bên cạnh, trung tâm thương mại mặt biển rộng đến 50.000m2 kết nối trực tiếp thiên đường giải trí Sun World Vũng Tàu rộng 15ha.

Chủ nhân của mỗi căn hộ Blanca, “ngôi nhà” Casa sẽ sở hữu tấm thẻ VIP hoặc chính sách đặc biệt để “truy cập” toàn bộ hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và giải trí đẳng cấp. Những nhu cầu khác của một cuộc sống thượng lưu: từ gym-spa, kid zone an toàn, đến co-working space hiện đại đều được trang bị khoa học ngay trong nội khu. Bao quanh toàn bộ hệ tiện ích này còn là 8 công viên lấy cảm hứng từ sự tích Cá Ông và 3 đại lộ Hoa dẫn thẳng từ đường 3/2 ra bãi biển.

Đối với những nhà đầu tư nhạy bén, Blanca City không chỉ là dự án bất động sản, nơi đây trao tặng một lối sống mới của giới thượng lưu thời hiện đại ngay bên bờ biển Vũng Tàu.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu rộng 15ha dự kiến vận hành đầu năm 2026. Ảnh phối cảnh

Lợi thế kết nối và tiềm năng sinh lời

Ngay sau khi Bà Rịa-Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM, Blanca City đã nhanh chóng trở thành “đô thị biển” hấp dẫn của thành phố mang tên Bác. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang khẩn trương đưa vào hoạt động rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đô thị TP.HCM đến Blanca City xuống còn 60 phút. Song song đó, sân bay Long Thành đang được khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hạ tầng, tạo mạch kết nối quốc tế thông suốt.

Blanca City đón đầu sóng tăng trưởng giao thương để trở thành “second home” lý tưởng cho cả giới tinh hoa trong và ngoài nước.

Nhiều khảo sát thị trường thời gian qua cho thấy, nhu cầu sở hữu “second home” tại khu vực vành đai TP.HCM đã không ngừng tăng mạnh những năm hậu Covid. Đặc biệt, giới doanh nhân thành đạt không chỉ cần nơi nghỉ cuối tuần, mà còn cần không gian sống thứ hai để đảm bảo chất lượng “work from home”.

Blanca City vượt xa những kỳ vọng về “second home” nhờ đẳng cấp kiến tạo không gian nghỉ dưỡng xa hoa mà vẫn tiện ích, hài hoà với thói quen sinh hoạt của các gia đình. Đó sẽ là nơi hiệu suất công việc và chất lượng sống hòa quyện.

Đón đầu xu hướng của thời đại, Blanca City của Sun Property kỳ vọng tái định nghĩa chuẩn mực “second home” cao cấp. Vượt trên giá trị của một chốn an cư thứ hai, mỗi ngày cư dân tại đây đều được “sống chất resort giữa lòng phố thị”.

Lệ Thanh