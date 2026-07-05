Từ dưới chân núi nhìn lên, cửa hang chỉ hiện ra như một khoảng tối nhỏ giữa màu xanh của cây rừng. Trước cửa là dòng thác mảnh như tấm rèm nước, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào trong phim. Sau khoảng 10 phút leo theo những bậc đá, khung cảnh bên trong khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên, trang QQ đưa tin.

Không gian trong hang rộng rãi, khô ráo và ngập ánh sáng. Từng khu vực được bố trí gọn gàng với phòng ngủ, bếp, kho củi, chuồng gà, chuồng lợn... Trên nền nhà là những mẻ ngô đang được phơi nắng, còn góc nhà chất đầy củi khô. Mọi thứ tuy giản dị nhưng đầy đủ và ngăn nắp.

Một hang đá tuyệt đẹp đang là nơi ở của cặp vợ chồng lớn tuổi. Ảnh: QQ

Chủ nhân của hang đá là một cặp vợ chồng lớn tuổi đã gắn bó với nơi này suốt nhiều thập kỷ. Thấy khách ghé thăm, người vợ niềm nở mời vào uống nước rồi kể về cuộc sống bình yên giữa núi rừng.

Điều bất ngờ nhất là căn hang không hề tách biệt với cuộc sống hiện đại. Nơi đây đã có điện, có internet, sóng điện thoại ổn định, thậm chí còn được trang bị cả máy giặt. Người phụ nữ cho biết chính quyền địa phương đã hỗ trợ kéo điện, còn con trai lắp mạng để bố mẹ tiện liên lạc.

Các con đều đã mua nhà dưới thị trấn và nhiều lần đón cha mẹ về ở cùng, nhưng hai ông bà đều từ chối.

"Ở đây mát mẻ, yên tĩnh, chúng tôi sống quen rồi nên xuống phố không chịu được", người phụ nữ chia sẻ.

Trong gian bếp, những tảng thịt xông khói treo kín trên xà nhà, có miếng đã được bảo quản hơn 2 năm. Theo người dân địa phương, thịt xông khói càng để lâu càng thơm, là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình vùng Tây Nam Trung Quốc.

Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng xoay quanh việc trồng rau, nuôi gà, chẻ củi và phơi nông sản. Rau quả đều tự trồng, nước uống lấy từ suối trên núi, thực phẩm chủ yếu là thịt xông khói và một số nhu yếu phẩm được mua thêm khi xuống chợ.

Khi được hỏi có cảm thấy buồn chán hay không, người phụ nữ chỉ cười: "Ngày nào cũng có việc để làm, lấy đâu ra thời gian mà chán".

Nhắc đến lời đề nghị mua lại hang đá với giá 5 triệu NDT (hơn 19,3 tỷ đồng), bà khẳng định ngay: "Có trả 5 triệu thật vợ chồng tôi cũng không bán".

Vợ chồng người phụ nữ lớn tuổi hài lòng với cuộc sống ở hang đá, quyết không “bán nhà”. Ảnh: QQ

Lý do rất đơn giản, từng bậc đá, từng thanh gỗ trong hang đều do chính hai vợ chồng tự tay dựng nên sau nhiều năm sinh sống. Đó không chỉ là nơi ở mà còn là mái nhà chứa đựng ký ức của cả cuộc đời.

Dù các con nhiều lần đón về sống trong căn hộ ở thị trấn, hai ông bà chỉ ở được vài ngày rồi lại trở về hang đá vì không quen cuộc sống nơi phố thị: không có đất trồng rau, không nghe tiếng côn trùng mỗi đêm và cũng chẳng còn cảm giác thân thuộc như ở ngôi nhà trên núi.

Đối với họ, nơi này không đơn thuần là một căn nhà mà là cội nguồn, là nơi đã gắn bó gần như cả cuộc đời. Có lẽ cũng vì thế mà dù được trả số tiền đủ để đổi lấy một cuộc sống sung túc hơn, hai vợ chồng vẫn lựa chọn ở lại với "động tiên" giữa đại ngàn.