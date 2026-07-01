Joaquin Garcia có hơn 20 năm phục vụ trong lực lượng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Trong quãng thời gian đó, ông luôn sở hữu thân hình đồ sộ và từng đạt mức cân nặng khoảng 227kg khi thực hiện một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất sự nghiệp.

Là đặc vụ hoạt động ngầm, Garcia nhiều lần thay đổi danh tính để thâm nhập các tổ chức tội phạm nguy hiểm. Theo ông, lớp vỏ bọc hiệu quả nhất không phải tóc giả, râu giả hay các kỹ thuật hóa trang, mà chính là cân nặng của bản thân.

Thân hình to béo khiến các đối tượng phạm tội gần như không nghi ngờ ông là một đặc vụ liên bang.

"Càng béo, tôi càng trở thành một đặc vụ ngầm giỏi hơn", Garcia chia sẻ.

Garcia (bên trái) nặng khoảng 227kg khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2005. Ảnh: Joaquin Garcia

Cân nặng giúp xóa bỏ sự nghi ngờ

Cựu đặc vụ Joaquin Garcia, hiện ngoài 70 tuổi, cao 1,93m, gia nhập FBI với cân nặng khoảng 109kg. Trong nhiều năm làm việc, Garcia đã thâm nhập hàng loạt tổ chức tội phạm, từ Mafia Italy, các băng đảng ma túy Mexico đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức của Nga và châu Á.

Ông cho biết khi tiếp xúc với các đối tượng, bản thân không cố che giấu vóc dáng hay thu mình lại để tạo vẻ nhanh nhẹn. Trái lại, ông luôn giữ mọi thứ thật tự nhiên.

Trong môi trường tội phạm vốn luôn đề cao sự cảnh giác, một người đàn ông có thân hình quá khổ không phù hợp với hình dung của họ về một đặc vụ FBI. Chính điều đó khiến ông dễ dàng tạo được sự tin tưởng.

Ông kể rằng nhiều đối tượng, đặc biệt là các tay buôn ma túy, cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc với mình.

Không chỉ giúp che giấu thân phận, ngoại hình còn mang đến cho Garcia một lợi thế khác. Ông thường lấy lý do to béo, mắc bệnh tim để từ chối tham gia những hành vi phạm pháp như sử dụng ma túy hoặc thực hiện các hành vi bạo lực.

Garcia cho biết, nếu bị ép phải giết người để chứng minh lòng trung thành, ông đã chuẩn bị sẵn phương án giả vờ lên cơn đau tim nhằm thoát khỏi tình huống nguy hiểm. May mắn là kịch bản đó chưa bao giờ xảy ra.

Dù vậy, cựu đặc vụ FBI thừa nhận điểm bất lợi lớn nhất của “lớp ngụy trang” đặc biệt này là không thể thay đổi hay loại bỏ nhanh chóng như tóc giả, râu giả hay các hình thức cải trang thông thường.

Tăng cân khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm

Từ năm 2002 đến năm 2005, Garcia được giao nhiệm vụ thâm nhập gia đình mafia Gambino tại New York, một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ.

Ông làm tài xế cho Greg DePalma - thủ lĩnh cấp cao của băng nhóm. Công việc này giúp Garcia có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin quan trọng vì DePalma là người thích trò chuyện, thường xuyên chia sẻ với những người thân cận.

Trong thời gian thâm nhập, Garcia ghi âm hàng nghìn giờ trò chuyện. Theo ông, phần lớn các cuộc gặp đều diễn ra quanh bàn ăn. Những cuộc bàn bạc công việc, giải quyết mâu thuẫn hay trò chuyện thường ngày đều gắn với cà phê, bánh ngọt hoặc những bữa ăn kéo dài tại nhà hàng.

Bản thân Garcia rất yêu ẩm thực. Vì vậy, ông không phải cố gắng nhập vai khi tham gia những bữa ăn cùng các thành viên mafia. Càng ăn nhiều, mọi người càng tỏ ra quý mến ông vì họ thích mời và chăm sóc khách. Thậm chí nhiều đầu bếp còn chuẩn bị thêm đồ ăn để ông mang về.

Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Garcia nặng khoảng 181kg. Đến khi kết thúc 3 năm thâm nhập, cân nặng của ông đã tăng lên gần 227kg.

Năm 2024, Garcia được FBI vinh danh tại sự kiện thường niên nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật cho cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, cựu Giám đốc FBI Christopher Wray, nhận xét: "Sự nghiệp của Garcia giống như một huyền thoại. Ông đã đánh lừa mafia đến mức có thời điểm họ cân nhắc kết nạp ông trở thành thành viên chính thức của gia đình".

Garcia đã giảm cân và tiếp tục đặt mục tiêu giảm hơn nữa. Ảnh: Joaquin Garcia

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu

Garcia nghỉ hưu năm 2006 với thân hình to lớn và đặt mục tiêu giảm cân. Ông từng thử nhiều phương pháp ăn kiêng, nhưng hiệu quả chỉ duy trì trong thời gian ngắn.

Ông cũng từng tìm hiểu thuốc hỗ trợ giảm cân nhưng bác sĩ cho biết, ông không đủ điều kiện sử dụng.

Hiện cân nặng của Garcia dao động từ khoảng 177-186kg. Mục tiêu của ông là giảm xuống còn khoảng 129kg.

Ông duy trì 3 bữa ăn mỗi ngày với thực đơn đơn giản gồm yến mạch và cà phê vào bữa sáng, bánh mì nguyên cám kẹp thịt gà tây vào bữa trưa, thịt gà và rau vào bữa tối. Ông cũng hạn chế đồ ngọt và đi bộ hằng ngày, theo Business Insider.

Nhìn lại sự nghiệp hoạt động bí mật kéo dài hơn 2 thập kỷ, Garcia cho rằng điều ông cảm thấy may mắn nhất là những hệ lụy của công việc không dẫn đến nghiện rượu, nghiện ma túy hay đổ vỡ hôn nhân. Cái giá lớn nhất mà bản thân phải trả chỉ là việc tăng cân.