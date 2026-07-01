"Tôi có thể nghe thấy tiếng người đang tìm kiếm chúng tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy họ", Miksudiar Aluj kể lại.

Đó là một trong những ký ức khó quên của Miksudiar Aluj (hiện 22 tuổi) khi cô bị lạc suốt 47 ngày trong khu rừng Bertam gần Pos Tohoi, Gua Musang (Malaysia) vào năm 2015, theo The Star.

Miksudiar Aluj (hiện 22 tuổi) và khi cô được tìm thấy sau khi mất tích trong rừng vào năm 2015. Ảnh: Sinar Harian

Ngày 23/8/2015, Miksudiar và 6 bạn cùng trường Tiểu học Kebangsaan Tohoi mất tích trong rừng sau khi bỏ trốn khỏi khu nội trú để tránh bị phạt. Trước đó, họ đã tự ý xuống tắm ở một con sông gần trường mà không được giáo viên cho phép.

Từ một vụ mất tích, sự việc nhanh chóng trở thành thảm kịch gây chấn động Malaysia khi lực lượng tìm kiếm và cứu hộ không có bất kỳ manh mối nào trong nhiều tuần. Cảnh sát và quân đội đã tìm kiếm trên một khu vực rộng lớn bằng chó nghiệp vụ và trực thăng nhưng vẫn không có kết quả.

Nhóm 7 học sinh từ 7-11 tuổi bị lạc trong rừng rồi lần lượt qua đời, chỉ còn lại 2 người sống sót cho đến khi được tìm thấy là Miksudiar và Norieen Yaakob.

Khi đó, cảnh sát trưởng bang Kelantan, Datuk Mazlan Lazim, cho biết 2 em sống sót đang trú ẩn trong rễ của cây cổ thụ ven sông Perias, thân thể gầy trơ xương.

Miksudiar Aluj kể lại rằng, trong suốt 47 ngày mất tích, cô và các bạn sống nhờ lá cây, trái rừng và nước sông.

Cả nhóm 7 người ẩn náu gần một con sông và chỉ rời nơi trú ẩn khi cảm thấy đói. Có thời điểm cô cố gắng đi tìm người để cầu cứu nhưng không gặp bất kỳ ai.

"Trong rừng, chúng tôi chỉ có lá cây và trái rừng để ăn, còn nước uống lấy từ sông. Giờ đây tôi không còn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra khi đó nữa", cô nói.

Miksudiar cho biết, từ sau thảm kịch, cô và Norieen Yaakob chưa từng nhắc lại những gì đã trải qua, kể cả khi có dịp gặp nhau.

"Norieen hiện đã kết hôn và có 1 người con. Còn tôi vẫn độc thân, sống cùng gia đình tại làng Kampung Gawen, Pos Gob. Tôi không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng tôi biết ơn vì mình đã sống sót", cô chia sẻ.

"Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn mơ về sự việc năm đó. Tôi không vào rừng thêm một lần nào nữa. Nếu có thể, tôi muốn quên đi ký ức ấy", cô nói.