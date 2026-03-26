Sau hai năm, kể từ khi XM5 ra đời, Sony mới lại làm mới dòng tai nghe TWS cao cấp của mình bằng việc ra mắt WF-1000XM6, sản phẩm bắt đầu được bán tại Việt Nam từ 23/3 với mức giá 7,99 triệu đồng.

So với các thế hệ trước, chiếc tai nghe in-ear (nhét tai) mới của Sony có thiết kế khá đơn giản khi nằm gọn trong một chiếc hộp bằng vật liệu tái chế, tạo sự thân thiện với môi trường. Trong hộp có tai nghe và hộp sạc, một dây sạc cổng USB-Type C và đi kèm là 6 nút tai để người dùng thay đổi tuỳ theo kích thước tai của mình.

Hộp sạc của tai nghe được thiết kế đơn giản, nhỏ gọn với logo Sony ở mặt trên, mặt trước là một đèn led nhỏ có chức năng báo hiệu khi sạc và mặt sau bao gồm một nút dùng để kết nối/reset thiết bị và cổng USB-Type C.

WF-1000XM6 vẫn tiếp tục với thiết kế dạng hạt đậu, không cuống tai. Tuy nhiên, vỏ (housing) của chiếc tai nghe này khá lớn, với những người tai nhỏ khi đeo sẽ nhô ra ngoài thấy rõ, có thể gây khó chịu.

Điểm thay đổi đáng chú ý là bề mặt của tai nghe không còn bóng bẩy tạo cảm giác trơn trượt như trước mà thay vào đó là một lớp vỏ nhám mờ. Đáng chú ý, Sony đã thiết kế lại lỗ thoát khí giúp giảm áp lực. Điều này giúp người dùng không bị ù tai khi sử dụng so với một số dòng tai nghe chống ồn khác; thiết kế này cũng giúp người dùng có thể an tâm mang tai nghe khi ngủ để tránh tiếng “ngáy” làm phiền từ bạn cùng phòng.

Với việc trang bị chip chống ồn HD QN3e hoàn toàn mới, kết hợp chip V2, XM6 mang lại hiệu suất chống ồn tốt hơn 25% so với các thế hệ trước đây. Trải nghiệm cho thấy, khi bật tính năng chống ồn, chiếc tai nghe này giúp loại bỏ các âm thanh như tiếng xe cộ, tiếng lách cách, tiếng động hay tiếng nói xung quanh. Ngoài ra, so với các tai nghe thế hệ trước, việc xử lý tiếng gió của XM6 là khá tốt, mặc dù vẫn chưa hoàn hảo như một số tai nghe khác.

Với việc trang bị tới bốn microphone mỗi tai nghe, kết hợp các thuật toán nhằm tối ưu hoá việc khử nhiễu; cảm biến dẫn truyền qua xương ở mỗi bên, cùng thuật toán AI giúp tách biệt giọng nói, chiếc tai nghe này giúp duy trì khả năng chống ồn ổn định cho dù người dùng đàm thoại ở những nơi đông người, ngoài đường phố xe cộ qua lại hay thậm chí là di chuyển trên đường bằng xe máy.

Về khả năng xuyên âm, khi bật tính năng này người dùng có thể nghe rõ các âm thanh bên ngoài một cách tự nhiên. Khi mang WF-1000XM6 chạy bộ ngoài trời, người dùng có thể vừa nghe nhạc nhưng vẫn nghe rõ được âm thanh môi trường xung quanh như tiếng còi, động cơ xe hay tiếng người nói chuyện, giúp bảo vệ an toàn cho bản thân.

Với việc sử dụng driver dynamic 8.4mm kết hợp với viền mềm và màng dome cứng, cùng vi xử lý Chip QN3e và V2 cho phép xử lý âm thanh 32-bit; tích hợp các chuẩn và công nghệ âm thanh nổi tiếng của Sony như LDAC, Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme và 360 Reality Audio, XM6 tối ưu hóa công nghệ chống ồn và cải thiện chất lượng âm thanh khá tốt.

Khi nghe nhạc, XM6 cho âm thanh sáng, trong trẻo và đặc biệt là âm bass sâu. Với ứng dụng Sound Connect cho phép điều chỉnh lên tới 10 dải tần, người dùng có thể cá nhân hoá chất lượng âm thanh theo ý mình, khiến cho việc nghe nhạc trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, với việc trang bị chuẩn bluetooth 5.3, chiếc tai nghe này thực tế chỉ hỗ trợ tốt việc xem phim, nghe nhạc và giải trí đơn thuần. Để chơi game thì nó vẫn còn độ trễ âm thanh, đòi hỏi cần có một chiếc tai nghe có kết nối bluetooth chuẩn cao hơn.

WF-1000XM6 với chuẩn kháng nước IPX4 cho phép hoạt động trong môi trường mưa nhỏ. Thời lượng pin thật sự ấn tượng, lên tới 8 tiếng khi bật chống ồn và 12 tiếng khi tắt tính năng này. Hộp sạc cung cấp thêm 16 tiếng cho phép tai nghe hoạt động lên tới 24 giờ; đồng thời còn có tính năng sạc nhanh giúp tai nghe đầy pin sau1h30p và hộp sạc cũng chỉ mất 2 giờ để sạc đầy.

Việc trang bị cảm biến gia tốc mới giúp cho việc điều khiển tai nghe bằng cử chỉ như gật hay lắc đầu trở nên mượt hơn. Ngoài ra các tính năng quen thuộc như điều khiển âm thanh thích ứng, truy cập nhanh vẫn xuất hiện trên chiếc tai nghe mới của Sony. Một điểm nhấn nữa là tai nghe cũng hỗ trợ AI với Google Gemini đóng vai trò như một trợ lý ảo về âm nhạc cho người dùng.

Nhìn chung, WF-100XM6 là một chiếc tai nghe khá hoàn hảo. Tuy nhiên, mức giá 7,99 triệu đồng là một trở ngại. Với mức giá này người dùng vẫn có nhiều lựa chọn để sở hữu một chiếc tai nghe chống ồn khác với chất lượng tương đương.

Đơn cử người dùng có thể lựa chọn chiếc JBL Tour Pro 3 với mức giá khoảng 5,9 triệu đồng, Apple AirPods Pro 3 giá 6,5 triệu đồng, Samsung Galaxy Buds4 Pro giá 6,8 triệu đồng hay Bose QuietComfort Ultra Earbud 2 giá 7,5 triệu đồng.

Trong đó, Airpods Pro 3 hay Galaxy Buds4 Pro cho khả năng chống ồn tốt hơn, tuy nhiên với việc thiết kế khá bí nên dễ đem lại cho người dùng cảm giác đau đầu khi nghe quá lâu. Hai tai nghe này cũng trang bị chuẩn Bluetooth 6.1 cho khả năng trải nghiệm âm thanh khi chơi game nhạy hơn và mức giá cũng phải chăng hơn so với XM6; hoặc JBL Tour Pro 3 với hộp sạc màn hình cảm ứng cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.