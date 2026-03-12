Hãng điện tử Nhật Bản Sony định vị hai mẫu tai nghe không dây WF-1000XM6 và LinkBuds Clip ở các phân khúc trải nghiệm khác nhau. Nếu WF-1000XM6 tập trung vào chất lượng âm thanh và khả năng chống ồn, LinkBuds Clip hướng tới thiết kế mở, giúp người dùng vừa nghe nhạc vừa nhận biết môi trường xung quanh.

Sự khác biệt về thiết kế và triết lý sử dụng khiến hai sản phẩm phục vụ các nhu cầu khác nhau, từ thưởng thức âm nhạc chi tiết đến sử dụng liên tục trong sinh hoạt thường ngày.

WF-1000XM6: Tập trung vào âm thanh và chống ồn

WF-1000XM6 tiếp tục dòng tai nghe true wireless cao cấp của Sony với trọng tâm là trải nghiệm âm thanh. Sản phẩm sử dụng màng loa Dynamic Driver X với cấu trúc rãnh bên trong nhằm tái tạo âm thanh chi tiết và tự nhiên. Bên cạnh đó, tai nghe được trang bị chip xử lý mới HD QN3e, hỗ trợ khuếch đại và xử lý tín hiệu âm thanh tới 32-bit.

Về mặt phần mềm, thiết bị hỗ trợ Hi-Res Audio Wireless cùng công nghệ nâng cấp âm thanh DSEE để khôi phục các chi tiết ở dải âm cao trong quá trình phát nhạc nén. Tai nghe cũng tích hợp bộ chỉnh âm EQ 10 dải tần, cho phép người dùng điều chỉnh chất âm theo sở thích.

Khả năng chống ồn chủ động (ANC) là điểm nhấn quan trọng của WF-1000XM6. Theo công bố của hãng, hiệu suất chống ồn tăng khoảng 25% so với thế hệ trước, nhờ sự kết hợp giữa chip xử lý mới và bộ xử lý V2. Cải tiến này thể hiện rõ nhất ở việc giảm các dải âm trung và âm trầm như tiếng động cơ hoặc tiếng ồn giao thông.

Ở khả năng đàm thoại, WF-1000XM6 được trang bị tổng cộng 8 micro. Theo đại diện Sony, khi kết hợp cùng thuật toán AI và cảm biến dẫn truyền qua xương, tai nghe giúp triệt tiêu tiếng ồn môi trường và tiếng gió lên tới 95%, đảm bảo giọng nói luôn rõ nét.

Thiết kế của tai nghe cũng được tinh chỉnh. Kích thước nhỏ hơn khoảng 11% so với thế hệ trước, đi kèm hệ thống buồng hơi mới nhằm điều hòa áp suất trong tai, giúp giảm cảm giác bí khi đeo lâu. Tai nghe hỗ trợ nhiều kích cỡ đệm tai và hộp sạc hoàn thiện bằng vật liệu nhám, bản lề kim loại, thiết kế ang-ten mở rộng gấp 1,5 lần nhằm tăng tính ổn định khi kết nối.

Thời lượng pin tổng cộng khoảng 24 giờ, hỗ trợ sạc nhanh với 5 phút sạc cho khoảng 60 phút sử dụng, cùng tính năng sạc không dây. Ứng dụng đi kèm cho phép tùy biến thao tác chạm và điều khiển cuộc gọi bằng cử chỉ đầu (gật hoặc lắc).

LinkBuds Clip: Thiết kế mở hướng đến sự thoải mái

Trái ngược với thiết kế nhét tai của WF-1000XM6, LinkBuds Clip sử dụng cấu trúc mở (open-ear) dạng kẹp vành tai. Kiểu thiết kế này cho phép âm thanh môi trường đi vào tự nhiên, phù hợp với người cần nhận biết xung quanh khi nghe nhạc hoặc đàm thoại.

Tai nghe sử dụng màng loa 10 mm và hỗ trợ công nghệ nâng cấp âm thanh DSEE cùng bộ chỉnh EQ 10 dải tần. Thiết bị cung cấp ba chế độ nghe gồm Standard cho âm thanh tự nhiên, Voice Boost giúp tăng dải trung để nghe rõ giọng nói và Sound Leakage Reduction giảm rò rỉ âm thanh nhằm hạn chế âm thanh phát ra ngoài trong không gian như thang máy.

Trong trải nghiệm thực tế, thiết kế kẹp vành tai mang lại cảm giác thoáng và nhẹ. Tuy nhiên, lực kẹp cũng có thể khiến một số người cảm thấy hơi nặng tai nếu sử dụng trong thời gian rất dài.

Sony bổ sung bộ phận đệm tai có thể tháo rời và điều chỉnh góc từ 45 đến 90 độ để tăng độ bám, đặc biệt hữu ích với người có vành tai mỏng. Phụ kiện đi kèm có nhiều màu sắc (tím, đen, xanh mint và trắng), cho phép người dùng cá nhân hóa.

Một điểm khác của thiết kế mở là tính vệ sinh và sự tiện lợi khi sử dụng chung. Người dùng có thể lau tai nghe bằng khăn sạch mà không cần dụng cụ vệ sinh phức tạp như với tai nghe nhét tai.

LinkBuds Clip cung cấp thời lượng pin tổng cộng khoảng 37 giờ, trong đó tai nghe hoạt động khoảng 9 giờ và hộp sạc bổ sung thêm 28 giờ. Công nghệ sạc nhanh cho phép sạc 3 phút để sử dụng thêm khoảng một giờ.

Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể tùy biến các thao tác chạm, sử dụng trợ lý giọng nói, kích hoạt tính năng tự động ngưng nhạc khi tháo tai nghe hoặc nhận/từ chối cuộc gọi bằng cử chỉ vùng đầu.

Trải nghiệm âm thanh và lựa chọn phù hợp

Về chất lượng âm thanh, WF-1000XM6 phù hợp hơn với người dùng muốn nghe nhạc chi tiết hoặc thẩm âm. Thiết kế nhét tai (in-ear) kết hợp chống ồn giúp tạo không gian nghe tách biệt, phù hợp cho việc nghe nhạc hoặc làm việc trong môi trường ồn.

Tai nghe Sony - WF-1000XM6 (trái) và LinkBuds Clip WF-LC900 hướng đến những đối tượng khác nhau. Ảnh: Du Lam

Trong khi đó, LinkBuds Clip mang lại trải nghiệm thoáng hơn nhờ thiết kế open-ear. Âm thanh không tách biệt hoàn toàn khỏi môi trường nhưng phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như chạy bộ, đạp xe hoặc làm việc khi vẫn cần nghe âm thanh xung quanh.

Cả hai mẫu tai nghe đều mang đặc trưng tinh chỉnh âm thanh quen thuộc của Sony, hướng tới sự cân bằng giữa các dải âm. So với một số tai nghe nhấn mạnh quá mạnh vào dải trầm hoặc dải cao, cách tinh chỉnh này mang lại chất âm dễ nghe và phù hợp với nhiều thể loại nhạc.

Nhìn chung, WF-1000XM6 và LinkBuds Clip thể hiện hai hướng tiếp cận khác nhau của Sony trong thị trường tai nghe không dây: một bên ưu tiên chất lượng âm thanh và chống ồn, bên còn lại tập trung vào sự thoải mái và khả năng nghe môi trường. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc chủ yếu vào thói quen sử dụng và bối cảnh nghe nhạc của người dùng.

Tai nghe WF-1000XM6 có giá 7,99 triệu đồng với hai màu bạc và đen, trong khi đó, LinkBuds Clip giá 4,99 triệu đồng với các tùy chọn màu đen, be, xanh lá, tím oải hương.