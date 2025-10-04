Sau thành công với 2 đêm diễn tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 5, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn quyết định đưa Soobin live concert: All-rounder về TPHCM.

Soobin Hoàng Sơn công bố đêm diễn thứ 3 khép lại concert.

Đêm diễn thứ 3 chuỗi concert lớn nhất sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ được tổ chức vào ngày 29/11.

Ê-kíp góp mặt gồm những tên tuổi hàng đầu như đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV cùng 1 số tên tuổi hàng đầu chuyên thực hiện concert trong nước những năm qua.

Trước đó, concert của nam ca sĩ tạo tiếng vang lớn khi diễn ra tại Hà Nội. Chương trình ghi dấu như một cột mốc trong sự nghiệp của nam ca sĩ sau 14 năm làm nghề.

Từ ngày đầu mở bán vé, show đã "cháy hàng" chỉ trong vòng 12 phút. Nam ca sĩ quyết định bổ sung thêm đêm thứ 2 và nhanh chóng bán hết toàn bộ vé.

Hai concert trước đó của nam ca sĩ luôn trong tình trạng "cháy vé".

Hai đêm concert thu hút hàng chục nghìn khán giả, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc solo có quy mô lớn nhất Vpop năm 2025.

Bên cạnh yếu tố thương mại, concert còn tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt thảo luận và hàng triệu lượt tương tác.

Trên sân khấu, Soobin khẳng định bản lĩnh khi hát live 100%, chơi nhiều nhạc cụ, trình diễn vũ đạo và biến hóa đa dạng thể loại âm nhạc, kết hợp cả hiện đại lẫn truyền thống.

"Tôi thực sự xúc động và biết ơn. Đây là "trái ngọt" sau nhiều năm làm nghề của tôi. Lần đầu tiên tôi có thể đứng trên sân khấu lớn riêng và nhìn thấy hàng nghìn khán giả cùng đồng thanh hát, cùng khóc cười với âm nhạc của mình", anh nói.

Concert của nam ca sĩ gây ấn tượng.

Ca sĩ cho rằng sự nỗ lực, kiên trì của bản thân và ê-kíp đã được đền đáp xứng đáng. Đồng thời, anh coi đây là cột mốc quan trọng giúp bản thân thêm tự tin bước tiếp trên con đường nghệ thuật.

Với đêm diễn thứ 3 của chuỗi concert, Soobin Hoàng Sơn tiết lộ chương trình sẽ có nhiều điểm mới và hấp dẫn. Sự kiện được tổ chức tại địa điểm ngoài trời với mức độ đầu tư hoành tráng.

Âm nhạc - phần cốt lõi tạo nên linh hồn của concert sẽ có một vài thay đổi để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn mang tới những khách mời đặc biệt để tạo nên loạt màn trình diễn bùng nổ.

Soobin và ê-kíp cũng tổ chức họp báo ra mắt MV mới cùng các hoạt động giao lưu, gặp gỡ báo chí trước thềm concert vào tháng 11.

Clip Soobin Hoàng Sơn trình diễn

