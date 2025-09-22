Chiều 22/9 tại TPHCM, giai đoạn mới của chương trình truyền hình thực tế Tân binh toàn năng khởi động với sự xuất hiện của Top 11 cùng nhà sản xuất toàn năng Soobin - người hướng dẫn, đào tạo các thí sinh ở giai đoạn nước rút.

Top 11 gồm Hồ Đông Quan, Bạch Hồng Cường, Lê Phạm Minh Quân, Thái Lê Minh Hiếu, Nguyễn Hữu Sơn, Lê Duy Lân, Tạ Hoàng Long, Đỗ Minh Tân, Đặng Đức Duy, Nguyễn Lâm Anh và Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.

Top 11 tân binh "thăng cấp" sẵn sàng bước vào giai đoạn gay cấn. Ảnh: BTC

Sau lộ trình 1 Project 100%, phần 2 gồm 100 ngày huấn luyện, 5 đêm công diễn và 1 đêm chung kết. Chương trình lên sóng thứ Bảy hàng tuần từ ngày 4/10.

Theo format, đội hình tân binh sẽ giao lưu, học hỏi qua các "trận đấu" với nhóm nhạc quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan. Đây là bước đệm quan trọng, giúp các tân binh tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh sân khấu trước khi ra mắt chính thức.

Đại diện nhà sản xuất tiết lộ 2 công diễn đầu có sự góp mặt của 2 nhóm nhạc được khán giả Việt yêu thích. Tuy gọi là "thi đấu" nhưng mục tiêu không phải phân cao thấp, các khách mời quốc tế chính là chuẩn mực để nhóm tân binh phấn đấu hướng tới.

Ban đầu, ê-kíp lo các tân binh lép vế nhưng 11 thành viên đều cố gắng, chăm chỉ tập luyện. 100 ngày huấn luyện không dài, nhưng với nỗ lực vượt qua khó khăn, các tân binh đã lột xác.

Luật chơi chặng mới thú vị khi mỗi công diễn dần hé lộ đội hình chính thức. Nếu nhóm tân binh giành chiến thắng, họ được tăng điểm cá nhân ở các mức độ khác nhau. Nếu thất bại, các tân binh có thể bị đóng băng thành tích và loại dần.

Số lượng thành viên nhóm debut không cố định nhưng sẽ có 1 vị trí do khán giả bình chọn giải thưởng Thần tượng quốc dân. Cổng bình chọn mở từ tập đầu tiên (4/10) đến 13/12 - đêm ghi hình chung kết.

Soobin rất áp lực với vai trò mới

Soobin chia sẻ rất áp lực khi được giao trọng trách dẫn dắt 11 tân binh "chinh chiến" với nhóm nhạc quốc tế. Anh đã nắm bắt tâm lý từng tân binh, phân tích thế mạnh, điểm yếu, tiềm năng và đưa ra hướng dẫn phù hợp.

Soobin Hoàng Sơn (giữa) cho biết trở thành nhà sản xuất tài năng chính là "chìa khóa cho chặng đường mới của bản thân". Ảnh: H.M

Mục tiêu anh tìm kiếm cho nhóm nhạc debut là những gương mặt hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp, góp phần làm sống lại mô hình boyband và đưa nhạc Việt ra quốc tế. Nhận xét về 11 thành viên, Soobin tự hào vì có 11 người em tài năng và chăm chỉ.

5 công diễn sắp tới được thực hiện bởi đội ngũ sản xuất có kinh nghiệm từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng như Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc Slim V...

Nhà sản xuất cho biết với mục tiêu xây dựng nhóm nhạc quốc dân theo lộ trình chuyên nghiệp, 11 tân binh đã ký kết hợp đồng với nhà sản xuất để hiện thực hóa ước mơ.

Tại buổi ra mắt, 2 chương trình đồng hành "hệ sinh thái" Tân binh toàn năng là Trợ lý toàn năng và Chuyến đi có bạn được lên kế hoạch phát sóng năm 2026.

Trợ lý toàn năng là chương trình tương tác thực tế, nơi khán giả trực tiếp quyết định "kịch bản" khi đóng vai trò trợ lý cho các tân binh. Chuyến đi có bạn sẽ cho thấy khía cạnh đời thường của nhóm nhạc chính thức qua các chuyến đi khám phá nước ngoài.

Tân binh Nguyễn Thanh Phúc Nguyên chia sẻ về 100 ngày huấn luyện: