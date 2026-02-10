Giữa bối cảnh toàn cầu hóa, chương trình tuyển sinh "Pathways to Dwight" 2026-2027 của Dwight School Hanoi nổi lên như một điểm sáng với triết lý khơi sáng tài năng trong mỗi học sinh. Không chỉ là cánh cửa nhập học, "Pathways to Dwight" là một lộ trình được thiết kế với những đặc quyền hấp dẫn, giúp học sinh sẵn sàng tâm thế bước vào môi trường học thuật xuất sắc.

Lộ trình học thuật chuẩn Tú Tài Quốc Tế (IB)

Cô Brantley Turner - Tổng Hiệu trưởng Dwight School Hanoi chia sẻ: “Sự xuất sắc không chỉ là đích đến mà là một hành trình rèn luyện thông qua khung chương trình Tú tài quốc tế (International Baccalaureate - IB). Nhà trường không áp đặt khuôn mẫu; thay vào đó, lộ trình học thuật được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa tính học thuật cao (Academic Rigor) và phương pháp học tập qua truy vấn (Inquiry-based Learning)”.

Học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, phân tích phản biện và áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Điều này giúp các em không chỉ sở hữu tấm bằng giá trị toàn cầu mà còn trang bị những kỹ năng sẵn sàng cho tương lai (Future-ready Skills) để tự tin bước vào các đại học hàng đầu thế giới.

Lộ trình học thuật chuẩn Tú tài quốc tế (IB) tại Dwight trang bị cho học sinh kỹ năng sẵn sàng cho tương lai

Chị Yescenia Wilkins, phụ huynh học sinh lớp 1 chia sẻ: “Các thầy cô giáo tại Dwight đã thực sự dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về con gái tôi. Họ tìm thấy được điểm mạnh cũng như khơi dậy niềm đam mê của con, đồng thời đưa ra những thử thách để con phát triển ở những lĩnh vực mà con chưa từng thử sức. Tôi thật sự ấn tượng về cách các thầy cô biến những bài học trở nên dễ tiếp thu và đầy niềm vui, cho dù đó là những tiết học lý thuyết hay những dự án thực hành, các thầy cô giúp con xây dựng sự tự tin thông qua sự cổ vũ và củng cố tích cực. Những trải nghiệm ấy thật tuyệt vời”.

Các em học sinh được khơi dậy đam mê và xây dựng sự tự tin qua những trải nghiệm học tập khác biệt

"Spark Programs" - Nơi nuôi dưỡng những bản sắc riêng biệt

Sự khác biệt lớn nhất tạo nên danh tiếng của Dwight toàn cầu chính là triết lý "Spark of Genius" (Tia sáng Thiên tài). Nhà trường tin rằng mỗi trẻ em đều sở hữu một thế mạnh riêng, và nhiệm vụ của giáo dục là tìm kiếm, nuôi dưỡng "tia sáng" đó.

Triết lý “Spark of Genius” tại Dwight School Hanoi là kim chỉ nam giúp tìm kiếm và nuôi dưỡng thế mạnh riêng biệt của từng học sinh

Hiện thực hóa sứ mệnh này, Spark Programs tại Dwight School Hanoi mang đến các chương trình bổ trợ chuyên sâu từ học thuật, nghệ thuật, thể thao, đến tranh biện. Đây là bước đệm hoàn hảo để mỗi học sinh có lộ trình phát triển riêng, đảm bảo tài năng được tỏa sáng đúng thời điểm.

Chị Thu Minh, phụ huynh tham gia kỳ tuyển sinh sớm chia sẻ: "Điều khiến gia đình tôi thực sự ấn tượng với “Spark Programs” chính là cách nhà trường xây dựng chương trình kết hợp giữa học thuật và kỹ năng khiến các con rất hào hứng. Tôi tin rằng đây không chỉ là sự chuẩn bị về kiến thức, mà là nơi con tìm thấy đam mê và sự tự tin trước khi nhập học chính thức".

Pathways to Dwight: Cột mốc khởi đầu cho những nhà lãnh đạo tương lai

Tiếp nối tinh thần khai phóng đó, chương trình "Pathways to Dwight" 2026-2027 là chiến lược trọng tâm nhằm tìm kiếm những học sinh ưu tú. Đây không đơn thuần là một đợt tuyển sinh sớm, mà là cơ hội để các gia đình tiếp cận sớm môi trường giáo dục đẳng cấp thế giới cùng những đặc quyền thiết thực:

● Học bổng danh giá: Nhà trường triển khai các suất học bổng độc quyền gồm Học bổng Spark of Genius và học bổng Nhà lãnh đạo với giá trị lên tới 70% học phí cho mỗi loại học bổng. Đặc biệt, với những cá nhân sở hữu năng lực vượt trội, bạn hoàn toàn có thể chinh phục 'cú đúp' học bổng để nhận mức ưu đãi 100% học phí.

● Đặc quyền ghi danh sớm: Gia đình đăng ký sớm sẽ nhận ưu đãi học phí, tham gia miễn phí 2 chương trình Spark Programs và trải nghiệm "Hanoi Adventures" đầy thú vị.

● Quy trình xét duyệt linh hoạt: Hình thức tuyển sinh cuốn chiếu giúp phụ huynh sớm nhận kết quả đánh giá để chủ động kế hoạch dài hạn cho con.

Cơ hội nhận “cú đúp” học bổng với giá trị lên tới 100% học phí khi ứng tuyển cả 2 học bổng

Lợi ích khi gia nhập mạng lưới giáo dục toàn cầu

Lựa chọn Dwight School Hanoi đồng nghĩa với việc gia nhập cộng đồng Dwight toàn cầu từ New York, London đến Seoul, Dubai. Học sinh có cơ hội trao đổi văn hóa và tham gia các chuyến học tập liên cơ sở hàng năm, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trên bản đồ thế giới.

Học sinh Dwight School Hanoi tham gia chương trình Dwight Destinations tại Thượng Hải tháng 4/2025

Chương trình Pathways to Dwight 2026-2027 đã chính thức mở đơn đăng ký. Đây là thời điểm “vàng” để các bậc phụ huynh tìm hiểu về quy trình tuyển sinh, đăng ký tham quan trường, nộp hồ sơ học bổng và thực hiện bài kiểm tra năng lực đầu vào để bắt đầu hành trình chinh phục tri thức tại ngôi trường IB hàng đầu Hà Nội.

Thông tin chi tiết tại:

Website: https://dwighthanoi.info/pathways-to-dwights-2026-2027

Hotline: 84 (024) 7300 6300

(Nguồn: Dwight School Hanoi)