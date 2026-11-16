Giải pháp giao nhận linh hoạt của SPX Express (SPX) giúp nhà bán chủ động gửi hàng, tối ưu xử lý đơn và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong mùa cao điểm cuối năm.

Chủ động bàn giao hàng hóa trong mùa cao điểm

Mùa kinh doanh cuối năm thường kéo theo lượng đơn hàng tăng mạnh, tạo áp lực lên khâu chuẩn bị, bàn giao và vận chuyển. Trong bối cảnh đó, các giải pháp giao nhận linh hoạt trở thành lựa chọn giúp nhà bán tối ưu quy trình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người mua.

Tại SPX, dịch vụ lấy hàng tận nơi kết hợp mạng lưới điểm gửi hàng mang đến nhiều phương án phù hợp với nhu cầu vận hành. Nếu hình thức lấy hàng tận nơi giúp tiết kiệm công sức, đặc biệt với nhà bán có lượng đơn lớn hoặc hàng hóa cồng kềnh, việc trực tiếp mang hàng đến điểm gửi giúp chủ động đưa đơn vào quy trình vận chuyển.

Từ năm 2025, SPX đã triển khai chương trình Đối tác điểm giao nhận, kết nối với các điểm giao nhận đối tác bên cạnh hệ thống bưu cục sẵn có, giúp nhà bán thuận tiện hơn khi gửi hàng trực tiếp.

“Vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, đơn hàng tăng là tín hiệu đáng mừng, nên tôi cũng chú trọng lựa chọn giải pháp để đội ngũ hiện có xử lý đơn hiệu quả hơn. Từ khi có thêm lựa chọn mang hàng đến điểm gửi SPX, tôi có thể chủ động gửi những đơn đã đóng gói xong theo từng đợt, hạn chế để hàng chờ lâu tại cửa hàng.

Nhờ vậy, việc bàn giao thuận tiện hơn, nhân viên cũng bớt áp lực dồn việc và có thời gian kiểm tra hàng, chăm sóc khách chu đáo hơn. Với tôi, tăng đơn phải đi cùng với chất lượng phục vụ”, chị Thu Hà, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội chia sẻ.

Nhà bán có thể lựa chọn lấy hàng tận nơi hoặc gửi hàng tại các điểm giao nhận của SPX tùy theo nhu cầu vận hành.

Linh hoạt nhận hàng, gia tăng cơ hội hoàn tất giao dịch

Bên cạnh khâu gửi hàng, trải nghiệm nhận hàng cũng tác động trực tiếp đến quyết định mua sắm của khách hàng. Đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm, khi khách hàng có xu hướng đặt nhiều sản phẩm trong cùng một đơn, các lựa chọn kiểm tra hàng hoặc nhận một phần đơn hàng có thể giúp quá trình giao nhận thuận tiện hơn.

Bên cạnh các hình thức hỗ trợ kiểm tra hàng trước khi thanh toán, tính năng giao hàng một phần của SPX cho phép người mua nhận những sản phẩm phù hợp và gửi trả các sản phẩm còn lại ngay tại thời điểm giao hàng, trong phạm vi dịch vụ hỗ trợ. Với một số trường hợp đơn hàng có nhiều chi tiết hoặc sản phẩm, việc điều chỉnh danh mục hàng giao, hàng trả và số tiền thu hộ (COD) tương ứng cũng có thể được thực hiện tại điểm giao theo quy trình áp dụng, với sự phối hợp trực tiếp giữ nhân viên giao nhận và người bán.

Giải pháp này còn hỗ trợ nhà bán hạn chế việc phải xử lý lại toàn bộ đơn hàng khi người mua chỉ có nhu cầu giữ lại một số sản phẩm. Nhờ đó, quá trình giao nhận có thêm phương án xử lý phù hợp với tình huống thực tế, thay vì mặc định trả lại toàn bộ đơn.

Đơn vị vận chuyển mang đến giải pháp giao nhận linh hoạt, hỗ trợ người bán và người mua mùa cao điểm cuối năm.

“Nhu cầu mua sắm quần áo và đồ dùng dịp cuối năm thường tăng cao, nhưng khách hàng vẫn có những băn khoăn về kích cỡ hoặc mức độ phù hợp của sản phẩm khi nhận hàng. Với các đơn hàng đáp ứng điều kiện giao hàng một phần, khách có thể lựa chọn những món phù hợp ngay tại thời điểm giao.

Điều này giúp cửa hàng tăng cơ hội bán hàng, hạn chế việc khách trả lại toàn bộ đơn, đồng thời vẫn ghi nhận doanh thu từ những món khách chọn nhận và đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế của người mua”, anh Minh Quân, nhà bán hàng tiêu dùng tại TP.HCM cho biết.

Ở góc độ người tiêu dùng, những lựa chọn này góp phần giảm bớt sự bất tiện trong quá trình nhận hàng. “Tôi thường mua vài món trong cùng một đơn, nên nếu có sản phẩm chưa phù hợp thì vẫn muốn nhận những món còn lại. Việc được kiểm tra và nhận một phần đơn hàng giúp tôi tiết kiệm thời gian, không phải trả lại cả gói rồi chờ giao lại những món cần mua”, chị Khánh Linh (TP.HCM) chia sẻ.

Trong mùa mua sắm cuối năm, khả năng thích ứng với nhu cầu thực tế ở từng khâu giao nhận ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Từ việc chủ động lựa chọn cách bàn giao hàng đến tạo thuận tiện cho người mua khi nhận bưu kiện, các giải pháp linh hoạt của SPX góp phần giúp nhà bán duy trì tiến độ xử lý đơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, qua đó gia tăng cơ hội hoàn tất giao dịch và tăng trưởng doanh thu.

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Phương Dung