Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT chia sẻ tại buổi ra mắt trung tâm dữ liệu FPT Fornix HCM02, tại TPHCM vào sáng 20/8.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT phát biểu tại buổi ra mắt trung tâm dữ liệu FPT Fornix HCM02. Ảnh: Lê Mỹ

Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết, sau khi được cấp phép thử nghiệm cung cấp Internet vệ tinh tại Việt Nam, Starlink sẽ chọn hai đơn vị để thiết lập các trạm mặt đất trong nước và FPT là đơn vị đầu tiên được chọn triển khai trạm này tại FPT Fornix HCM02. Trạm mặt đất này được dùng để thu các tín hiệu từ vệ tinh và từ đó cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam.

Một thông tin đáng chú ý nữa được Tổng giám đốc FPT đưa ra là tính đến ngày 31/7, FPT đã cán mốc 1,5 tỉ USD từ thị trường quốc tế.

Tập đoàn này tự hào khi mang USD từ quốc tế về Việt Nam mà không sử dụng tài nguyên khoáng sản hay một mét vuông đất đai nào.

Đồng thời, doanh thu này không chỉ đến từ việc gia công phần mềm mà còn đến từ các giải pháp chuyển đổi số mà đơn vị đang triển khai trên toàn cầu.

Chính thức khai trương Trung tâm dữ liệu FPT Fornix HCM02. Ảnh: Lê Mỹ

Trung tâm dữ liệu FPT Fornix HCM02 được xây dựng với quy mô 8 tầng, tổng diện tích lên đến 10.000m² và sức chứa lên tới 3.600 racks.

Trung tâm được xây dựng theo kiến trúc dự phòng vượt trội với các cấu hình N+1, N+2, 2N, cho phép bảo trì liên tục không gián đoạn, đảm bảo vận hành ổn định với uptime đạt ≥99.982%.

Đây là yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như ngân hàng, thương mại điện tử, logistics, cùng các dự án chuyển đổi số quốc gia - nơi đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin không được phép ngừng trệ dù chỉ trong vài giây.

Đáng chú ý đây là trung tâm dữ liệu theo mô hình Carrier Neutral (trung lập nhà mạng), cho phép khách hàng chủ động lựa chọn và kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong kết nối, tối ưu hóa chi phí, nâng cao khả năng dự phòng, cải thiện hiệu suất vận hành và đặc biệt là kiến tạo một hệ sinh thái số mở, góp phần đảm bảo chủ quyền và an toàn hạ tầng số quốc gia.