Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch “Hành trình ươm mầm vì trẻ em Việt” của Starmed, đồng thời thể hiện nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trao tặng quà cho Bệnh viện Bắc Hà - Lào Cai

Sáng ngày 8/11, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, chương trình đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế Lào Cai, chính quyền địa phương, đại diện các doanh nghiệp và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bắc Hà tham gia tập huấn hồi sức sơ sinh, nâng cao năng lực chăm sóc trẻ nhỏ vùng cao

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Hà là một trong những điểm đến tiêu biểu của chương trình, bên cạnh các bệnh viện lớn như Phụ sản Hà Nội, Phụ sản Trung ương và Nhi Trung ương. Từ các bệnh viện tuyến đầu đến địa phương, chương trình đều hướng tới mục tiêu chung là chăm sóc và hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ sinh non trên khắp cả nước.

Tại sự kiện, ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc Bệnh viện - nhấn mạnh ý nghĩa thực tiễn của các sản phẩm được trao, coi đây là cơ hội quý giá để bệnh viện bổ sung nguồn lực, cập nhật phương pháp và nâng cao năng lực cấp cứu cho trẻ sơ sinh.

Đại diện Starmed chia sẻ những sản phẩm như tinh dầu tràm, khăn hạ sốt và vật tư hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên đối với đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc trẻ nhỏ vùng cao, đặc biệt là các bé sinh non - đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Đại diện Starmed và Quỹ Trẻ em Việt Nam trao bảng tượng trưng cho Bệnh viện Bắc Hà

Bà Bùi Thị Lý - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hà - gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chương trình, đánh giá cao giá trị nhân văn và hy vọng các hoạt động ý nghĩa sẽ tiếp tục lan tỏa đến những xã vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bắc Hà.

Ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc Bệnh viện Bắc Hà phát biểu tại buổi lễ

Quy trình tiếp nhận các sản phẩm hỗ trợ diễn ra trang trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các bên.

Đại diện bệnh viện cam kết sử dụng đúng mục đích, phát huy tối đa giá trị các sản phẩm trong quá trình chăm sóc bệnh nhi vùng cao.

Hành trình ươm mầm vì trẻ em Việt - Lan tỏa yêu thương, bền bỉ dựng xây

Khởi đầu từ năm 2023, chiến dịch “Hành trình ươm mầm vì trẻ em Việt” do Starmed Group khởi xướng hướng tới tạo điều kiện học tập, phát triển toàn diện và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng khó khăn, song song với việc tăng cường năng lực cho tuyến y tế địa phương.

Đại diện Starmed, Vietnam Children’s Fund và các đơn vị đồng hành nhận chứng nhận tri ân từ chương trình

Mỗi năm, hành trình ấy được nối dài qua nhiều hoạt động tiêu biểu như: Xây dựng các điểm trường mới khang trang, kiên cố tại Yên Bái, Nghệ An, Lạng Sơn - đem lại môi trường học tập an toàn cho hàng trăm em nhỏ; Phối hợp cùng VCF, gửi tặng sản phẩm và thiết bị y tế tới Bệnh viện huyện Mèo Vạc (Hà Giang): chỉ trong 6 tháng, chương trình đã góp phần cứu sống 125 bệnh nhi nguy kịch; Mở rộng các chương trình đào tạo chuyên môn, mang kiến thức mới tới hàng trăm y bác sĩ tại địa bàn khó khăn; Trao quà chăm sóc răng miệng, vật tư y tế tới các bệnh nhi ung thư, các em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM.

Chiến dịch cũng được mở rộng qua nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực, đưa gần 10.000 phần quà và sản phẩm hỗ trợ đến mẹ và bé tại 29 tỉnh thành và 45 bệnh viện trên toàn quốc. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chăm sóc trẻ nhỏ.

Các sản phẩm Dr.Papie được trao tặng hỗ trợ chăm sóc trẻ sinh non và trẻ nhỏ vùng cao

Các sản phẩm Dr.Papie như tinh dầu tràm, khăn hạ sốt, gạc răng miệng… được Starmed gửi tặng, góp phần hỗ trợ y bác sĩ trong chăm sóc trẻ sinh non và trẻ nhỏ tại địa phương.

Từ miền xuôi lên miền ngược, qua mọi vùng đất - “Hành trình ươm mầm vì trẻ em Việt” đã trở thành ngọn lửa nhỏ bền bỉ mang hy vọng, niềm tin và một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam. Hành trình này sẽ được tiếp tục nối dài trong thời gian tới.

(Nguồn: Starmed Group)