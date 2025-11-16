Tôi bị thâm quầng mắt, nhiều người cho rằng đó là dấu hiệu của thận yếu. Tuy nhiên, tôi không thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường gì. Xin chuyên gia tư vấn? (Ngọc Tuấn - 43 tuổi, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Thành viên Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Thận là cơ quan quan trọng giúp lọc chất thải, cân bằng điện giải, điều chỉnh huyết áp, sản xuất hồng cầu và tham gia tổng hợp vitamin D để giữ vững sức khỏe xương. Tuy nhiên, thận rất dễ bị tổn thương bởi lối sống thiếu lành mạnh, căng thẳng, thức khuya, chế độ ăn mặn, nhiều đạm, rượu bia…

Khi chức năng thận suy giảm, nhiều dấu hiệu có thể xuất hiện trên cơ thể trong đó có thâm và bọng ở mắt. Đông y cũng chỉ ra 3 vị trí dễ bị thâm đen trên cơ thể là dấu hiệu cảnh báo sớm mà bạn không nên bỏ qua.

1. Quầng thâm mắt kéo dài

Thức khuya có thể gây thâm mắt nhưng thâm mắt dai dẳng dù ngủ đủ lại có thể liên quan đến thận. Thận yếu khiến da dưới mắt khô, kém sức sống nên xuất hiện quầng thâm.

Nếu không phát hiện sớm bệnh thận, nguy cơ phải lọc máu chu kỳ. Ảnh: Lê Ngọc.

Một số trường hợp thận rò rỉ protein qua nước tiểu gây tích dịch biểu hiện thành sưng bọng mắt, đặc biệt buổi sáng. Nếu thâm mắt kèm phù nề, mệt mỏi, tiểu đêm nhiều, bạn nên kiểm tra chức năng thận.

2. Môi bị thâm đen

Ở người thận yếu, môi thường trở nên thâm xỉn thay vì hồng hào. Nguyên nhân do thận suy khiến chất độc tích tụ trong máu, giảm lượng oxy đến các mô, bao gồm cả môi. Giảm tiết hormone erythropoietin gây thiếu máu khiến môi nhạt màu, thâm sạm.

Tuy nhiên, cần phân biệt với thâm môi do dùng son chứa chì, hút thuốc, phơi nắng nhiều.

3. Móng tay thâm, giòn hoặc có vệt trắng

Móng tay phản ánh khá rõ sức khỏe của thận. Nếu cơ quan này bị suy dẫn đến máu nuôi móng kém, móng tay thâm đen bất thường, khô và dễ gãy. Một số người còn có tình trạng móng giòn, bong, lõm hoặc xuất hiện các vệt trắng.

Móng khỏe thường hồng hào, bóng nếu trên móng tay của bạn có bất kỳ thay đổi nào kéo dài đều cần được lưu ý. Trừ trường hơp móng tay thay đổi do tiếp xúc với hóa chất.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, đây không phải dấu hiệu chẩn đoán 100% nhưng giúp nhận biết sớm để đi khám kịp thời.

Để giảm gánh nặng cho thận, bạn nên hạn chế các nhóm thực phẩm sau:

Đồ ăn quá mặn vì muối sẽ làm thận phải làm việc liên tục để đào thải natri; dùng lâu dài khiến thận suy yếu, ảnh hưởng huyết áp và tim mạch.

Ăn quá nhiều thịt đỏ làm tăng gánh nặng cho thận. Khi đó, cơ thể tích nhiệt và tạo nhiều độc tố, không tốt cho người đã có dấu hiệu suy thận.

Ngoài ra, rượu bia cũng ảnh hưởng gan và gián tiếp gây tổn thương thận. Uống nhiều còn gây mất ngủ, tăng tiểu đêm, rối loạn nội tiết. Các đồ uống khác như cà phê, trà đặc dùng nhiều gây mất ngủ, rối loạn nhịp sinh học, làm thận suy yếu theo thời gian.

Đặc biệt sau tuổi 35, thận khí đã bắt đầu giảm, bạn càng nên hạn chế.

Nếu bạn thường xuyên có các dấu hiệu khó ngủ, ngủ dậy mệt, đau lưng, lạnh tay chân, môi - mắt - móng tay thâm xỉn, giảm ham muốn, suy nhược, tiểu đêm, tiểu nhiều hoặc tiểu ít bất thường… thì không nên chủ quan. Việc kiểm tra chức năng thận đơn giản chỉ cần xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm.

Một chế độ ăn thân thiện với thận là ít muối, tránh thực phẩm nhiều protein, chọn thực phẩm ít chất béo bão hòa và cholesterol, bỏ thuốc lá, uống đủ nước.

