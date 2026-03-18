Trong phiên giao dịch ra mắt (IPO) ngày 17/3, có lúc cổ phiếu của Swarmer tăng vọt tới 700%, đánh dấu màn “chào sân” ấn tượng nhất của một cổ phiếu Mỹ trong một năm trở lại đây. Chốt phiên, mã này tăng 520%, đạt mức 31 USD.

Swarmer bán 3 triệu cổ phiếu với giá 5 USD/đơn vị, định giá công ty ở mức hơn 60 triệu USD.

Cổ phiếu các công ty liên quan đến drone như Swarmer tăng giá nhờ chiến sự tại Trung Đông và Ukraine. Ảnh: Stocktwits

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đợt giao dịch này đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên hơn 380 triệu USD dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Dù vốn hóa tăng vọt, công ty chỉ tạo ra 309.920 USD doanh thu trong năm kết thúc vào ngày 31/12/2025, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước đó. Khả năng sinh lời cũng kém đi khi công ty báo cáo khoản lỗ ròng khoảng 8,5 triệu USD, cao gấp 4 lần so với năm 2024.

Swarmer là một công ty phần mềm, không phải nhà sản xuất máy bay không người lái (drone). Công nghệ trí tuệ nhân tạo của hãng cho phép triển khai và điều phối các bầy đàn drone quy mô lớn. Theo hồ sơ pháp lý, nền tảng này đã được triển khai tại Ukraine với hơn 100.000 nhiệm vụ thực tế trong môi trường chiến đấu chủ động kể từ tháng 4/2024.

Đà tăng điểm ngày mở màn của Swarmer diễn ra khi giới đầu tư đang dồn dòng vốn vào lĩnh vực quốc phòng. Ngành công nghiệp này đang chứng kiến sự trỗi dậy của các hệ thống không người lái tự động điều khiển bằng phần mềm, phản ánh xu hướng chuyển dịch sang vũ khí chi phí thấp trong chiến tranh hiện đại. Nhóm cổ phiếu quốc phòng Mỹ đã có khởi đầu mạnh mẽ trong năm 2026 nhờ căng thẳng địa chính trị và chi tiêu quân sự toàn cầu gia tăng.

Báo cáo từ Wall Street Journal cùng ngày cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sản xuất hàng loạt loại máy bay không người lái cảm tử vừa được quân đội sử dụng để tấn công Iran. Tin tức này cũng đẩy cổ phiếu của nhà sản xuất drone AeroVironment tăng tới 5,1%.

(Theo Bloomberg)