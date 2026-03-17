Startup Foundation (Mỹ) vừa bàn giao hai robot hình người Phantom Mk-I cho Ukraine để đánh giá trên chiến trường. Sự kiện này cho thấy Ukraine đang ngày càng trở thành bãi thử nghiệm thực tế cho các công nghệ quân sự mới nổi, thu hút nhiều công ty quốc phòng và công ty khởi nghiệp từ phương Tây.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Time, nhà đồng sáng lập Foundation Mike LeBlanc tiết lộ hai robot Phantom Mk-I đã được gửi đến Ukraine vào tháng 2 và đưa thẳng ra tiền tuyến để làm nhiệm vụ trinh sát. Mục tiêu là nhằm kiểm tra hiệu suất và năng lực của nền tảng này trong môi trường chiến đấu thực tế.

Ra mắt vào tháng 10/2025, Phantom Mk-I được thiết kế chuyên biệt cho mục đích quân sự và được xem là một trong những robot hình người đầu tiên chế tạo cho chiến tranh. Ông LeBlanc tin rằng robot cuối cùng có thể đảm nhận những vai trò nguy hiểm trên chiến trường thay cho binh lính. Nền tảng Phantom hiện đang được phát triển để có thể thao tác với các hệ thống vũ khí vốn dành cho con người.

Phantom Mk-I đang được thử nghiệm tại các nhà máy và nhà máy đóng tàu từ Atlanta đến Singapore. Ảnh: Foundation

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine United24, chỉ tính riêng trong tháng 1, nước này đã tiến hành hàng nghìn chiến dịch sử dụng robot. Phần lớn tập trung vào khâu hậu cần như vận chuyển đạn dược, vũ khí và vật tư cho quân tiền tuyến.

Foundation đang đẩy nhanh tiến độ phát triển, lên kế hoạch sản xuất tới 50.000 robot hình người có khả năng chiến đấu vào cuối năm 2027. Phantom Mk-I được thiết kế cho cả mục đích công nghiệp và quốc phòng, đưa Foundation vào nhóm nhỏ các công ty phát triển hệ thống robot lưỡng dụng.

Robot cao khoảng 1,75m, nặng 79-82 kg, phục vụ các nhiệm vụ như trinh sát, gỡ bom và các chiến dịch trên bộ rủi ro cao. Nó có thể hoạt động trong những môi trường nguy hiểm đối với con người, bao gồm giám sát, hỗ trợ hậu cần và xử lý vật liệu độc hại.

Foundation dự kiến triển khai hàng chục robot trong năm nay và sẽ tăng lên hàng nghìn chiếc mỗi năm khi mở rộng công suất. Công ty chọn mô hình cho thuê thay vì bán đứt, với chi phí ước tính khoảng 100.000 USD/năm cho mỗi robot. Trong môi trường công nghiệp, khả năng vận hành liên tục cho phép một robot thay thế nhiều ca làm việc của con người.

Về mặt kỹ thuật, Phantom Mk-I chủ yếu dựa vào hệ thống thị giác camera thay vì các mảng cảm biến phức tạp như LiDAR. Robot sử dụng các bộ truyền động cycloid độc quyền, mang lại sức mạnh, khả năng vận hành êm ái và tính dẫn động ngược để tương tác an toàn hơn với con người.

Hệ thống được thiết kế theo cơ chế con người tham gia vào vòng lặp kiểm soát. Theo đó, robot sẽ tự quản lý việc di chuyển và điều hướng, nhưng người điều khiển vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng đối với bất kỳ hành động sát thương nào.

Ngoài chiến trường Ukraine, Phantom Mk-I hiện được thử nghiệm tại các nhà máy và xưởng đóng tàu từ Atlanta (Mỹ) đến Singapore. Foundation cũng đang đàm phán với Bộ An ninh Nội địa Mỹ về tiềm năng sử dụng robot này cho các hoạt động tuần tra dọc biên giới.

(Theo Interesting Engineering)