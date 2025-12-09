Việt Nam đang thúc đẩy hai trụ cột chiến lược: đột phá khoa học - công nghệ theo Nghị quyết 57-NQ/TW và đổi mới căn bản giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết 71-NQ/TW. Trong xu thế đó, giáo dục STEM được xem là cầu nối giữa tri thức - công nghệ - đổi mới sáng tạo, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp và cộng đồng.

Petrovietnam đã có sáng kiến triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, được phát động tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn (21/9/2025).

Điểm nhấn của sáng kiến không nằm ở trang thiết bị, mà ở triết lý “xây dựng hệ sinh thái STEM quốc gia”: chuẩn hóa thiết bị; đào tạo giáo viên theo mô hình Master Trainer; kết nối quốc tế; tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận chuẩn sáng tạo toàn cầu; hướng tới lan tỏa tới 10.000 trường học giai đoạn 2035-2045. Chính vì vậy, chương trình mang tên “STEM Innovation Petrovietnam”, vượt xa mô hình hỗ trợ “phòng STEM” thông thường. Đây cũng được xem như “món quà STEM quốc gia” mà Tập đoàn dành cho thế hệ trẻ.

Tại tọa đàm “STEM Innovation Petrovietnam - Hiện thực hoá tinh thần Nghị quyết 57”, các chuyên gia tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung chính: tầm nhìn và ý nghĩa chiến lược của STEM Innovation Petrovietnam; điều kiện để phòng STEM vận hành thực chất; những nút thắt và động lực của giáo dục STEM hiện nay; cùng vai trò của doanh nghiệp và thể chế trong đầu tư cho tri thức.

Đại biểu Hà Ánh Phượng (đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) khẳng định đây là một chương trình rất ý nghĩa và cần phải được nhân rộng hơn nữa.

Petrovietnam đã không chỉ dừng ở việc đầu tư ngắn hạn mà đầu tư bài bản cho giáo dục, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn trong việc chuẩn bị cho nguồn nhân lực. Đặc biệt, điều này thể hiện trách nhiệm xã hội rất lớn của doanh nghiệp.

Đại biểu Hà Ánh Phượng chia sẻ: “Là giáo viên từng giảng dạy ở miền núi, tôi đã gặp rất nhiều những khó khăn, ví dụ học sinh không có nhiều cơ hội để tiếp cận những phòng lab hiện đại hay các thiết bị hiện đại như vậy. Do đó, tôi nghĩ rằng chương trình STEM Innovation Petrovietnam rất có ý nghĩa đối với các học sinh, giúp giảm khoảng cách vùng miền.

Petrovietnam thực sự coi phát triển giáo dục là một trong những chiến lược dài hạn nhằm phát triển nhân lực tương lai, bởi vậy Tập đoàn mới có thể đầu tư bài bản và tạo nên chương trình ý nghĩa này”.

Chia sẻ cách một phòng STEM có thể kéo theo thay đổi trong phương pháp dạy - học, tâm thế của học sinh, thậm chí sự tham gia của phụ huynh, cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, Tổ giáo viên trường THCS Cầu Giấy cho biết, khi có chương trình STEM Innovation Petrovietnam, nhà trường được trang bị thêm các thiết bị hiện đại công nghệ tiên tiến.

Ngoài ra, đây là một bước ngoặt, một cú hích lớn cho cả thầy và trò của trường để thay đổi về mặt tư duy, đổi mới về mặt phương pháp khi dạy học.

Còn đối với học sinh, các em đã được chạm vào công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), robotics. Học sinh được tự mình lắp ráp robot và đem robot mình sáng tạo đi thi đấu trong khu vực và hướng đến quốc tế.

Trong khi đó, chuyên gia giáo dục STEM Đỗ Hoàng Sơn cho rằng, tên gọi "STEM Innovation Petrovietnam" được lựa chọn để thể hiện tinh thần của các nghị quyết lớn của Đảng về khoa học-công nghệ và giáo dục. Mô hình được thiết kế không chỉ để học sinh "học STEM", mà để tạo ra thế hệ "STEM Innovation" - có khả năng sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và hội nhập quốc tế.

Ông Đỗ Hoàng Sơn khẳng định sự khác biệt của chương trình nằm ở triết lý: Từ thiết kế phòng lab theo chuẩn quốc tế, đến lộ trình đào tạo giáo viên và khả năng tổ chức các cuộc thi, hoạt động trải nghiệm theo chuẩn toàn cầu.

“Dựa trên định nghĩa trong chương trình, STEM là giáo dục tích hợp liên lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán; thứ hai là học thông qua thực làm và thứ ba là gắn với bối cảnh đời sống chung quanh”, chuyên gia Đỗ Hoàng Sơn nhìn nhận.

