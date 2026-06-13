Cách đây 5 thập kỷ, cố nhà đồng sáng lập Steve Jobs đang ở độ tuổi đôi mươi và thiếu thốn tiền bạc, nhưng lại bị cuốn hút bởi ý tưởng rằng bất kỳ ai cũng nên có cơ hội sở hữu một chiếc máy tính cá nhân. Vấn đề duy nhất là gì? Giống như nhiều nhà sáng lập khác, ông không có đủ tiền để biến tầm nhìn của mình thành hiện thực.

Vì vậy, Jobs đã bán chiếc xe Volkswagen, trong khi người bạn Steve Wozniak bán đi chiếc máy tính có thể lập trình, thu được 1.300 USD để mua các linh kiện. Chiếc máy tính đầu tiên của Apple, Apple I, đã ra đời vào ngày Cá tháng Tư năm 1976.

Sự hy sinh của hai người đã được đền đáp. Một đại lý máy tính địa phương đã đặt hàng 100 chiếc với tổng trị giá 50.000 USD ngay sau khi sản phẩm ra mắt, chủ yếu được mua bởi những người đam mê công nghệ. Bộ đôi có đủ tiền để tạo ra Apple II dành cho thị trường đại chúng - chiếc máy tính cá nhân đầu tiên có bàn phím và đồ họa màu.

Steve Jobs bán xe để theo đuổi đam mê. Ảnh: Staff

Một năm sau khi ra mắt vào năm 1977, sản phẩm này đã mang về doanh thu gần 3 triệu USD. "Tôi sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD khi mới 23 tuổi, hơn 10 triệu USD khi 24 tuổi và hơn 100 triệu USD ở tuổi 25", Jobs chia sẻ với đài PBS vào năm 1996. "Và điều đó thực sự không quan trọng, vì tôi chưa bao giờ làm việc vì tiền".

Những ngày tháng phải bán đi tài sản cá nhân để nuôi dưỡng công việc kinh doanh non trẻ đã vĩnh viễn lùi lại phía sau.

Từ sinh viên bỏ học đến khối tài sản 10,2 tỷ USD

Ngay từ năm 12 tuổi, Steve Jobs đã tìm thấy tiếng gọi thực sự của đời mình và quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Cậu bé Jobs khi đó lướt qua những trang niên giám điện thoại, tìm ra số của nhà đồng sáng lập Hewlett-Packard, Bill Hewlett, và gọi điện để nhờ giúp đỡ. Lúc bấy giờ, Jobs đang cần linh kiện để chế tạo một bộ đếm tần số. Nhưng những gì cậu nhận được còn tuyệt vời hơn vài chiếc đinh ốc phụ tùng; Hewlett đã trao cho Jobs cơ hội thực tập tại công ty công nghệ trị giá 17,4 tỷ USD của mình, nơi ông tình cờ gặp được một kỹ sư tài năng: Wozniak.

Cùng nhau, bộ đôi này bắt đầu dự án kinh doanh đầu tiên: bán trái phép các "hộp xanh" cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi đường dài miễn phí. Jobs hồi tưởng về những năm đầu thập niên 1970 đó như một khoảng thời gian "kỳ diệu" trong cuộc đời, tạo bước đệm đưa ông đến quyết định thành lập Apple ngay sau đó.

"Những trải nghiệm như vậy đã dạy chúng tôi sức mạnh của các ý tưởng", Jobs chia sẻ trong bộ phim tài liệu Thung lũng Silicon: Thời kỳ Phục hưng 100 năm vào năm 1998. "Nếu chúng tôi không làm ra những chiếc hộp xanh, sẽ không bao giờ có Apple".

Jobs sau đó ghi danh vào Đại học Reed ở Portland, bang Oregon nhưng con đường học vấn của ông diễn ra rất ngắn ngủi. Ông bỏ học chỉ sau một học kỳ và đến làm việc cho thương hiệu huyền thoại Atari với vai trò kỹ thuật viên kiêm nhà thiết kế trò chơi khi mới 18 tuổi.

Đó cũng là lần cuối cùng Jobs làm việc dưới quyền người khác; chỉ hai năm sau, Apple I ra mắt thị trường, đưa Jobs bước vào hành trình trở thành một trong những nhà tiên phong công nghệ có tầm nhìn vĩ đại nhất lịch sử hiện đại.

5 thập kỷ sau, Apple hiện là công ty có giá trị thứ hai trên toàn thế giới, đứng vị trí thứ tư trong danh sách Fortune 500, bán được hơn 3 tỷ chiếc iPhone và có hơn 100 triệu người dùng máy Mac trên toàn cầu.

Vào thời điểm qua đời năm 2011, khối tài sản của Jobs ước tính đạt 10,2 tỷ USD. Dù ông có đủ tiền để tậu cả một dàn siêu xe sang trọng ngay sau khi thành lập Apple, việc bán đi chiếc xe Volkswagen năm xưa đã chứng minh là một sự hy sinh mang tính bước ngoặt, đưa ông vươn tới đỉnh cao.

(Theo Fortune)