Sự xuất hiện của Steve Jobs trong đề thi Ngữ văn THPT 2026 không chỉ mang đến sự hứng khởi cho các thí sinh yêu công nghệ mà còn là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho khát vọng đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay.

Vậy Steve Jobs là ai, ông đã làm gì để được xem như một biểu tượng toàn cầu.

Steve Jobs trong một lần giới thiệu iPhone mới. Ảnh: CNET

Từ cậu bé được nhận nuôi đến biểu tượng vĩ đại của Thung lũng Silicon

Trong lịch sử công nghệ thế giới, rất ít nhân vật để lại dấu ấn sâu đậm như Steve Jobs.

Ông không chỉ là người đồng sáng lập Apple mà còn được xem là kiến trúc sư đứng sau cuộc cách mạng công nghệ tiêu dùng, góp phần thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp, giải trí và sáng tạo.

Cuộc đời của Jobs là hành trình đầy những thăng trầm, từ thành công rực rỡ đến thất bại cay đắng, trước khi trở thành một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XXI.

Steve Jobs sinh ngày 24/2/1955 tại thành phố San Francisco. Ngay sau khi chào đời, ông được nhận nuôi bởi vợ chồng Paul và Clara Jobs.

Lớn lên tại vùng Silicon Valley, nơi sau này trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới, Jobs sớm bộc lộ niềm đam mê với điện tử và kỹ thuật.

Năm 1972, ông theo học tại Reed College nhưng nhanh chóng bỏ học chỉ sau một học kỳ.

Dù vậy, quyết định này không đồng nghĩa với việc từ bỏ học tập. Jobs tiếp tục tham gia những lớp học mà ông yêu thích, đặc biệt là môn thư pháp.

Chính trải nghiệm tưởng chừng vô nghĩa này sau đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến thiết kế giao diện và kiểu chữ trên máy tính Macintosh, góp phần tạo nên bản sắc khác biệt cho các sản phẩm Apple.

Bước ngoặt đầu tiên và cũng là nền tảng quan trọng nhất trong cuộc đời Steve Jobs đến vào năm 1976.

Khi mới 21 tuổi, ông cùng người bạn kỹ sư tài năng Steve Wozniak thành lập Apple trong gara của gia đình.

Chiếc máy tính Apple I ra đời với số lượng hạn chế nhưng đã mở ra cơ hội kinh doanh đầy triển vọng. Năm 1980, Apple chính thức lên sàn chứng khoán. Steve Jobs khi đó mới 25 tuổi nhưng đã trở thành triệu phú với khối tài sản khổng lồ.

Năm 1984, Apple giới thiệu Macintosh, chiếc máy tính đầu tiên phổ biến hóa giao diện đồ họa và chuột điều khiển. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử ngành công nghệ.

Năm 1985, ở tuổi 30, Steve Jobs bị loại khỏi bộ phận điều hành và buộc phải rời chính công ty mà mình sáng lập. Đây được xem là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời ông.

Sau khi rời Apple, Steve Jobs thành lập công ty máy tính NeXT. Cũng trong giai đoạn này, Jobs mua lại một bộ phận đồ họa máy tính từ Lucasfilm và đổi tên thành Pixar và tạo nên cuộc cách mạng trong ngành điện ảnh hoạt hình.

Năm 1997, Apple đứng trước nguy cơ phá sản sau nhiều năm kinh doanh sa sút. Công ty quyết định mua lại NeXT và mời Steve Jobs trở lại. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông.

Khi nhắc đến Steve Jobs, nhiều người thường nghĩ ngay đến những sản phẩm nổi tiếng như iPhone, iPad hay MacBook.

Tuy nhiên, di sản lớn nhất mà ông để lại không chỉ là các thiết bị công nghệ, mà còn là cách tư duy đã làm thay đổi cả ngành công nghiệp toàn cầu.

Trước thời Steve Jobs, phần lớn các công ty công nghệ tập trung vào cấu hình và tính năng kỹ thuật. Jobs là một trong những người đầu tiên chứng minh rằng công nghệ phải phục vụ con người, phải đơn giản, đẹp và dễ sử dụng.

Ông kết hợp kỹ thuật với nghệ thuật, biến những thiết bị điện tử khô khan thành các sản phẩm có tính thẩm mỹ cao và mang lại trải nghiệm vượt trội cho người dùng.

Chính triết lý này đã tạo nên văn hóa sáng tạo đặc trưng của Apple. Từ thiết kế phần cứng, phần mềm đến hệ sinh thái dịch vụ, mọi sản phẩm đều được xây dựng với mục tiêu mang đến sự đơn giản và liền mạch. Mô hình đó sau này được rất nhiều công ty công nghệ trên thế giới học hỏi và áp dụng.

Di sản của Steve Jobs còn thể hiện ở việc ông đã góp phần tạo ra nhiều ngành công nghiệp hoàn toàn mới. iPod và iTunes thay đổi cách con người nghe nhạc. iPhone định nghĩa lại khái niệm điện thoại thông minh.

iPad mở rộng thị trường máy tính bảng. Trong lĩnh vực giải trí, sự thành công của Pixar đã tạo nên cuộc cách mạng về phim hoạt hình kỹ thuật số trên toàn cầu.

Dù Steve Jobs đã qua đời hơn một thập kỷ do bệnh ung thư tuyến tụy (năm 2011), những ý tưởng và triết lý mà ông xây dựng vẫn tiếp tục hiện diện trong hàng tỷ thiết bị công nghệ đang được sử dụng mỗi ngày.

Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho một di sản vượt xa giới hạn của một doanh nhân hay một CEO thông thường.

Biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Có lẽ điều khiến Steve Jobs trở thành một huyền thoại không chỉ nằm ở những thành công ông đạt được, mà còn ở hành trình vượt qua thất bại để vươn tới đỉnh cao.

Cuộc đời của ông là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới.

Steve Jobs trên sân khấu quảng bá cho iPhone 4. Ảnh: CNET

Jobs từng bỏ học đại học, từng bị sa thải khỏi chính công ty do mình sáng lập và từng đối mặt với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Nhưng thay vì chấp nhận thất bại, ông luôn coi mỗi khó khăn là cơ hội để bắt đầu lại.

Chính tinh thần đó đã giúp ông xây dựng NeXT, phát triển Pixar và sau đó trở lại Apple để tạo nên một trong những cuộc hồi sinh doanh nghiệp vĩ đại nhất lịch sử kinh doanh.

Bài phát biểu nổi tiếng của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp của Stanford University năm 2005 vẫn được xem là một trong những thông điệp truyền cảm hứng có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Trong bài phát biểu ấy, ông khuyến khích người trẻ theo đuổi đam mê, dám khác biệt và không ngừng tin tưởng vào chính mình.

Câu nói “Hãy luôn khát khao, hãy luôn dại khờ” đã trở thành phương châm sống của nhiều thế hệ doanh nhân và nhà sáng tạo.

Đối với giới trẻ ngày nay, Steve Jobs là minh chứng cho việc xuất thân hay hoàn cảnh không quyết định tương lai.

Điều quan trọng là sự kiên trì, khả năng sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm. Jobs cho thấy một ý tưởng lớn có thể bắt đầu từ gara nhỏ của gia đình, nhưng nếu được theo đuổi đến cùng, nó có thể thay đổi cả thế giới.

Hơn 10 năm sau khi qua đời, Steve Jobs vẫn được xem là một trong những biểu tượng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của thời đại số.

Không chỉ là người tạo ra những sản phẩm công nghệ mang tính cách mạng, ông còn để lại một bài học giá trị về khát vọng, sự đổi mới và lòng can đảm theo đuổi những điều tưởng chừng không thể.

Chính vì vậy, Steve Jobs không chỉ thuộc về lịch sử của Apple mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ trẻ trên toàn thế giới.