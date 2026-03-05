Ngày 4/3, Công ty CP Chứng khoán DNSE (DNSE) đã có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể, DNSE công bố thông tin về sự cố công nghệ thông tin làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Theo đó, trong phiên giao dịch chiều ngày 4/3/2026, một số lệnh giao dịch của khách hàng trong thời điểm từ 13h22 đến 15h20 (gần 2 giờ) tạm thời ở trạng thái chờ trên hệ thống giao dịch DNSE và gặp gián đoạn trong việc được chuyển ngay đến Sở Giao dịch.

Giải thích về nguyên nhân sự cố, DNSE cho biết, theo quy trình vận hành, tất cả các lệnh đặt từ các kênh giao dịch của DNSE được hệ thống tự động kiểm tra điều kiện sức mua/sức bán để đảm bảo tuân thủ quy định giao dịch trước khi chuyển lên Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở GDCK).

Một số lệnh trên kênh giao dịch của DNSE bị gián đoạn trong ngày 4/3.

Tuy nhiên, do gián đoạn tạm thời ở bước trung gian này, quá trình xác nhận điều kiện giao dịch trước khi lệnh gửi lên Sở GDCK bị ảnh hưởng. Một số lệnh giao dịch “Cơ sở” và “Phái sinh” được đặt thời điểm đó hiển thị ở trạng thái “Chờ gửi” và chưa được cập nhật trạng thái gửi lên Sở GDCK như thông thường.

Về biện pháp khắc phục, DNSE đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ổn định hệ thống và tiến hành đối soát toàn bộ dữ liệu lệnh với Sở GDCK nhằm đảm bảo việc cập nhật trạng thái lệnh và chứng khoán của khách hàng được phản ánh đầy đủ, chính xác trên hệ thống.

Cũng theo công ty chứng khoán này, hệ thống đã hoạt động ổn định trở lại từ thời điểm 15h20 ngày 4/3/2026, sẵn sàng giao dịch bình thường vào phiên ngày 5/3/2026.