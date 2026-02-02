Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) trở lại xu hướng giảm điểm sau một đợt tăng mạnh trong nửa đầu tháng 1. Từ mức trên 1.900 điểm, chỉ số VN-Index hiện đã rời xa ngưỡng 1.800 điểm.

Chốt phiên giao dịch buổi sáng 2/2, VN-Index giảm gần 46,5 điểm (-2,54%) xuống 1.782,57 điểm. Chỉ số VN30 giảm 53,3 điểm (-2,63%) xuống 1.976,51 điểm. Trước đó, hồi giữa tháng 1, VN-Index đạt gần 1.920 điểm.

Trong phiên sáng 2/2, trên sàn HoSE có 255 mã giảm giá (trong đó 6 mã giảm sàn), 36 mã đứng giá và 77 mã tăng giá. Thanh khoản đạt gần 17,5 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, chỉ số VN-Index đã đánh mất hoàn toàn số điểm đạt được trong tháng 1. Trong năm 2025, VN-Index tăng hơn 40% lên gần 1.800 điểm, đứng thứ hai châu Á (sau Hàn Quốc).

Trong phiên giao dịch 2/2, cổ phiếu giảm điểm trên diện rộng. Nhóm cổ phiếu trụ cột giảm mạnh, bao gồm các mã thuộc “họ Vin”. Trong 4 mã cổ phiếu “họ Vin” có tới 3 mã giảm sàn. Cổ phiếu Vingroup (VIC) của gia đình nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm sàn 9.800 đồng xuống 130.700 đồng/cp. Vinhomes (VHM) giảm sàn 7.400 đồng xuống 98.600 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) giảm gần sàn, mất 2.000 đồng xuống 28.200 đồng/cp. Cổ phiếu Vinpearl (VPL) giảm 5.300 đồng xuống 87.200 đồng/cp.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh. Ảnh: VIC

Đa số các cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh. BIDV (BID) giảm 900 đồng xuống 53.000 đồng/cp. Các mã chứng khoán, bán lẻ, bất động sản, hóa chất… đều giảm. Techcombank (TCB) giảm 1.000 đồng xuống 34.900 đồng/cp. VPBank (VPB) giảm 700 đồng xuống 27.300 đồng/cp.

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) giảm 1.500 đồng xuống 67.100 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Vietinbank (CTG) tăng nhẹ 100 đồng lên 38.850 đồng/cp. GVR tăng 150 đồng lên 40.000 đồng/cp.

Việc các cổ phiếu trụ cột giảm điểm mạnh đã khiến tài sản của các tỷ phú trên thị trường chứng khoán Việt Nam suy giảm nhanh theo. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh từ mức 30 tỷ USD ghi nhận vào cuối năm 2025 xuống còn 21,2 tỷ USD tính tới ngày 1/2, tương đương xếp thứ 115 trên thế giới. Tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm từ mức 4,9 tỷ USD hồi cuối năm 2025 xuống 4 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới có nhiều biến động phức tạp. Đồng USD hồi phục khá mạnh trở lại, thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến nhiều phiên giảm điểm liên tiếp.

Trong nước, lãi suất tăng khá mạnh trở lại, đặc biệt lãi suất cho vay bất động sản. Tỷ giá cũng có xu hướng tăng sau khi quay đầu giảm mạnh trong khoảng 2 tuần vừa qua. Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do hôm 2/2 ở mức 26.500 đồng/USD (giá bán), tăng 250 đồng so với cuối tuần trước.

Mặc dù giảm nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo vẫn có triển vọng tích cực trong năm 2026. Tăng trưởng kinh tế vẫn được đặt mục tiêu ở mức cao, đầu tư công lớn. Hàng loạt dự án lớn đã được triển khai trong thời gian gần đây. Vốn ngoại được dự báo có thể đổ vào khi TTCK Việt Nam chính thức được nâng hạng.