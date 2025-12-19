Trong năm 2025, Sư đoàn 320 luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương đối với công tác dân vận. Cấp ủy các cấp đã xây dựng các nghị quyết và triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Sư đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đúng với tình hình thực tế.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác dân vận

Theo đó, Sư đoàn 320 đã huy động gần 15 ngàn ngày công hỗ trợ xây dựng 52 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và xây tặng 8 căn nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thông qua công tác dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, đơn vị đã huy động hơn 3 ngàn ngày công để xây dựng 8 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thực hiện chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”, Sư đoàn đã hỗ trợ kinh phí cho 71 em học sinh trên địa bàn 7 xã biên giới (tỉnh Gia Lai) với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sư đoàn còn trích kinh phí hơn 1 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo 128 con bò sinh sản với kinh phí hơn 3,9 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người dân...

Dịp này, Sư đoàn 320 đã ký kết quy chế kết nghĩa với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phường (Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú) và xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai.