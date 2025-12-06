Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đoàn trường cùng lãnh đạo nhà trường, chỉ huy Sư đoàn 355 trong chương trình gặp mặt giao lưu truyền thống. Ảnh: Hoàng Yên

Tham dự chương trình về phía nhà trường, có: Thầy giáo Nguyễn Tuấn Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; chị Vũ Thị Hương Nhài - Bí thư Đoàn trường; cùng 70 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên đang học tập tại trường.

Về phía Sư đoàn 355, có sự hiện diện của Đại tá Cao Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn; Thượng tá Phan Văn Hậu - Phó Chính ủy Sư đoàn.

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đoàn trường cùng lãnh đạo nhà trường, chỉ huy Sư đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng anh linh các Anh hùng Liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại Sư đoàn. Ảnh: Hoàng Yên

Ngay sau Lễ dâng hương, Đoàn đã đến thăm Nhà Truyền thống của Sư đoàn 355. Tại đây, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được chiêm ngưỡng 113 bức ảnh và các hiện vật, được sắp xếp theo 5 chủ đề: Sư đoàn những ngày đầu thành lập, Sư đoàn trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, quá trình xây dựng đơn vị vững mạnh, lãnh đạo và chỉ huy Sư đoàn qua các giai đoạn và tiếp nối truyền thống trong quá trình trưởng thành.

Sự hướng dẫn tận tình cùng những câu chuyện từ lịch sử đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về truyền thống anh hùng và những đóng góp lớn lao của Sư đoàn 355 trong suốt 46 năm xây dựng và trưởng thành.

Thăm Nhà Truyền thống của Sư đoàn 355. Ảnh: Hoàng Yên

Thay mặt lãnh đạo Sư đoàn 355, Đại tá Cao Xuân Thành đã có nhiều chia sẻ sâu sắc về sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam và Lào. Đại tá khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai lực lượng không chỉ mang tính chất hữu nghị, mà còn là sự thấu hiểu và hợp tác chặt chẽ.

Đại tá gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các sinh viên Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào. Đại tá nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích tinh thần hiếu học để các sinh viên Lào trở thành cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Để thể hiện sự trân trọng và tri ân đối với sự hỗ trợ của Sư đoàn 355, Thầy giáo Nguyễn Tuấn Ngọc đã phát biểu đáp từ, gửi tặng bó hoa tri ân tới lãnh đạo Sư đoàn. Trong bài phát biểu, Thầy giáo Nguyễn Tuấn Ngọc nhấn mạnh niềm tin vào thế hệ trẻ nhà trường sẽ tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào trong tương lai.

Chương trình không chỉ mang tính chất giáo dục mà còn là một hành trình trải nghiệm thiêng liêng, giúp mỗi đoàn viên, thanh niên trở về với cội nguồn. Những giá trị văn hóa, tinh thần và truyền thống đã được bồi đắp và thể hiện rõ nét qua từng hoạt động trong chương trình. Ảnh: Hoàng Yên

Chị Vũ Thị Hương Nhài - Bí thư Đoàn trường, đã đại diện cho đoàn viên thanh niên gửi lời cảm ơn tới Phòng Chính trị Sư đoàn 355 vì những hoạt động giáo dục truyền thống đầy thiết thực và ý nghĩa mà Phòng đã đồng hành cùng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái trong thời gian qua.

Chương trình tham quan và gặp mặt tại Sư đoàn 355 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi đoàn viên, thanh niên. Những câu chuyện lịch sử, hình ảnh trong Nhà Truyền thống và các bài phát biểu đã mang đến sự thấu hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nền tảng vững chắc để Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Sư đoàn 355 tiếp tục gắn bó, cùng nhau vun đắp cho tương lai hòa bình và phát triển bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

