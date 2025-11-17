Văn phòng Chính phủ đã thông báo về công tác tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Đây là cuộc điều tra quy mô quốc gia, diễn ra 10 năm một lần, nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng phát triển nông thôn, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư. Khối lượng nghiệp vụ đồ sộ, số lượng tài liệu lớn cùng việc huy động hơn 10.000 điều tra viên khiến yêu cầu điều phối, thống nhất hướng dẫn và đảm bảo chính xác dữ liệu trở thành thách thức lớn.

Ảnh minh hoạ: Thái Khang

Để nâng cao hiệu quả triển khai, Tổng cục Thống kê được giao đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, từ báo chí, truyền hình, phát thanh đến truyền thanh cơ sở và nền tảng số. Cơ quan này cũng xây dựng trang điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động giải đáp thắc mắc của điều tra viên, giám sát viên và người dân. Song song, một bộ chuyên san hướng dẫn cung cấp thông tin được chuẩn hóa để người dân nắm rõ và trả lời chính xác ngay từ đầu.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Tổng điều tra, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và đề phòng rủi ro trong suốt thời gian triển khai.

Trong các kỳ điều tra trước, việc tra cứu tài liệu chủ yếu dựa trên giấy tờ hoặc hỏi đáp qua Zalo, điện thoại, khiến quá trình xử lý kéo dài và dễ xảy ra sai lệch giữa các địa phương. Để giải quyết những hạn chế này, ngành thống kê đã lựa chọn hợp tác cùng Tập đoàn FPT triển khai Trợ lý ảo tra cứu thông tin FPT AI Agents từ ngày 1/7 đến 1/10/2025.

Giải pháp được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) - công cụ tác nghiệp chính của điều tra viên, đồng thời có trang web chuyên dụng cho tra cứu và đặt câu hỏi. Nền tảng FPT AI Agents sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và tìm kiếm ngữ nghĩa, cho phép hệ thống hiểu câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên và trích xuất đúng nội dung từ kho tài liệu chính thức chỉ trong vài giây.

Với khả năng hoạt động 24/7, hệ thống giúp chuẩn hóa hướng dẫn trên toàn quốc, giảm đến 60% khối lượng công việc của giám sát viên nhờ tự động giải đáp các câu hỏi phổ biến. AI Agents có thể hướng dẫn từng bước trong quy trình khảo sát, trích xuất mẫu biểu, quy định, đồng thời hỗ trợ theo ngữ cảnh dựa trên biểu mẫu điều tra viên đang làm việc.

Nhờ những tính năng này, hàng nghìn giờ tra cứu thủ công được cắt giảm, dữ liệu được kiểm tra logic theo thời gian thực, giảm sai sót trong nhập liệu và hạn chế chênh lệch giữa các địa phương. Thông tin được đồng bộ ngay lập tức trên toàn quốc, giúp minh bạch hóa và tăng độ tin cậy của số liệu thống kê.

Ông Ngô Xuân Bách - Giám đốc Khối Sản phẩm AI - FPT Smart Cloud cho biết: “FPT.AI đang đồng hành cùng đất nước trên hành trình chuyển đổi số bằng cách giải quyết những bài toán phức tạp của cơ quan Nhà nước. FPT AI Agents không chỉ giúp tối ưu hiệu quả điều tra mà còn mở ra cách tiếp cận mới thông minh, chính xác và nhanh chóng hơn”.

Thái Khang