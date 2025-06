Theo Báo cáo chỉ số xu hướng công việc thường niên năm 2024, 79% người lao động tham gia khảo sát tin rằng kỹ năng AI sẽ giúp họ mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Trong khi đó, báo cáo Thu hẹp khoảng cách kỹ năng nghề nghiệp năm 2023 cho thấy những người sử dụng AI tạo sinh tiết kiệm trung bình 1,75 tiếng mỗi ngày.

Do đó, nhu cầu học cách dùng AI hỗ trợ công việc trở nên bùng nổ. Đáp ứng điều đó, các khóa học cũng mọc lên như nấm sau mưa. Đặc biệt, một số hãng công nghệ lớn như Google, OpenAI… cung cấp các khóa học AI thực chiến nhưng hoàn toàn miễn phí, không quá chuyên sâu để ai cũng học được.

Google hiện có 5 khóa học AI, bao gồm kỹ năng viết câu lệnh (Google Prompting Essentials), kỹ năng thiết yếu về AI (Google AI Essentials), phát triển doanh nghiệp với AI (Grow business with AI), AI tạo sinh cho nhà giáo dục (Generative AI for Educators) và làm chủ AI (Make AI work for you). Sau khi hoàn thành mỗi khóa học, bạn sẽ nhận được chứng chỉ do Google cấp.

Khóa học Google AI Essentials giúp người dùng tìm hiểu cách tăng năng suất bằng các công cụ AI. Ảnh: Du Lam

Các khóa học đều do các chuyên gia AI tại Google giảng dạy. Với tổng thời lượng chưa tới 10 tiếng, bạn sẽ nắm được các chức năng cơ bản và tận dụng AI cho các đầu việc quen thuộc thông qua các kinh nghiệm thực tế, thể hiện bằng các hình thức như video, bài đọc, bài tập tương tác.

Theo Google, người học không cần nền tảng kỹ thuật nào để bắt đầu và các kỹ năng học từ 5 khóa học AI sẽ giúp ích cho nhiều đối tượng khác nhau. Trong đó, người dùng phổ thông có thể khám phá hai khóa học, bao gồm: Google AI Essentials hướng dẫn các khái niệm và định nghĩa AI cơ bản, đồng thời thảo luận về các trường hợp sử dụng AI phổ biến cho cả cá nhân và tổ chức.

Google Prompting Essentials tập trung vào việc dạy các cá nhân cách hướng dẫn AI hiệu quả với 5 bước đơn giản để tạo lời nhắc (prompt) hiệu quả. Cả hai được thiết kế cho người mới bắt đầu, vì vậy không cần kinh nghiệm trước.

Google AI Essentials

Nếu mới làm quen với AI, Google AI Essentials sẽ giúp bạn khám phá cách dùng AI để hỗ trợ, trao sức mạnh và truyền cảm hứng cho chính bạn. Khóa còn hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ AI để tăng tốc công việc hàng ngày, ra các quyết định dựa trên thông tin và phát triển ý tưởng, nội dung mới.

Một học viên chia sẻ Google AI Essentials đã giúp cô tăng hiểu biết đáng kể về AI và cắt giảm một nửa thời gian cho các công việc hành chính ở trường.

Với khóa học này, học viên sẽ thực hành sử dụng AI với các hoạt động dựa trên các tình huống trong thế giới thực trong khoảng 5 tiếng đồng hồ.

Hoàn thành khóa học, bạn sẽ biết cách sử dụng AI để giúp tạo ra ý tưởng và sau đó lập dàn ý; nghiên cứu sắp xếp thông tin để có thể đưa ra quyết định dựa trên một tiêu chí đã đặt; giúp soạn thảo phản hồi email để có thể nhanh chóng xóa hộp thư đến của mình.

Khóa học Google AI Essentials gồm 5 mô-đun: giới thiệu về AI; tối đa hóa năng suất với các công cụ AI; khám phá nghệ thuật prompt; sử dụng AI có trách nhiệm; luôn đi trước chu kỳ AI.

Tham gia khóa học Google AI Essentials tại đây.

Google Prompting Essentials

Muốn tận dụng các công cụ AI tốt nhất, Google Prompting Essentials dành cho bạn. Khóa học hướng dẫn cách viết câu lệnh theo 5 bước đơn giản. AI sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi xử lý công việc phức tạp, phân tích dữ liệu, tóm tắt thông tin.

Theo một học viên đã tốt nghiệp, Google Prompting Essentials là bắt buộc cho những ai muốn tối đa hóa tiềm năng AI. Nó dạy bạn cách tạo lời nhắc để có đầu ra thực sự phù hợp với nhu cầu.

Chỉ mất 6 giờ để hoàn thành khóa học, bạn sẽ biết cách tạo nội dung, phân tích dữ liệu và tổng hợp thông tin nhanh hơn với prompt mạnh mẽ; tìm hiểu kỹ thuật nâng cao như chuỗi prompt, prompt đa phương thức; xây dựng thư viện prompt AI có thể tái sử dụng được.

Khóa học gồm 4 mô-đun: học viết prompt như dân chuyên; thiết kế prompt cho công việc hàng ngày; tăng tốc phân tích dữ liệu và thiết kế bài trình bày; sử dụng AI như đối tác sáng tạo hoặc chuyên gia.

Tham gia khóa học Google Prompting Essentials tại đây.