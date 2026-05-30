Sự khác biệt giữa cơ sở khám chữa bệnh tư nhân và công lập Cơ sở công lập Đây là các bệnh viện, trung tâm y tế do Nhà nước quản lý. Phần lớn bệnh viện công đều tham gia hệ thống bảo hiểm y tế (BHYT), vì vậy người dân có thể sử dụng thẻ BHYT để được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Cơ sở tư nhân Bao gồm phòng khám đa khoa, chuyên khoa hoặc bệnh viện tư nhân do doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân thành lập. Không phải tất cả cơ sở tư nhân đều có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều kiện để phòng khám tư được thanh toán BHYT Điều kiện bao gồm: có giấy phép hoạt động hợp pháp, có đội ngũ y bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề, hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử đạt chuẩn và tuân thủ quy trình quản lý khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Với các phòng khám tư đáp ứng đủ yêu cầu trên và đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội, người có thẻ BHYT đến khám sẽ được hưởng mức hỗ trợ chi phí tương tự như khi khám tại cơ sở công lập. Nếu không có hợp đồng, toàn bộ chi phí người bệnh phải tự chi trả. Người dân có thể sử dụng BHYT tại một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Ảnh minh họa: AI.

Trường hợp người bệnh được và không được hưởng quyền lợi BHYT tại phòng khám tư Việc người bệnh có được thanh toán hay không phụ thuộc vào hai yếu tố chính: cơ sở khám có hợp đồng BHYT và đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hay không. Nếu người dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một phòng khám tư đã ký hợp đồng BHYT, việc sử dụng thẻ là hoàn toàn hợp lệ. Khi khám, chỉ cần xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân, phần chi phí sẽ được thanh toán theo mức quy định hiện hành. Ngược lại, nếu người bệnh đến khám ở phòng khám tư không có hợp đồng BHYT hoặc không được chuyển tuyến hợp lệ, toàn bộ chi phí khám chữa bệnh sẽ không được quỹ bảo hiểm chi trả.

Cách kiểm tra cơ sở tư nhân có ký hợp đồng BHYT hay không? Tra cứu trên cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Gọi trực tiếp tổng đài BHXH

Kiểm tra thông tin tại website hoặc quầy tiếp nhận của phòng khám

Hỏi trực tiếp về phạm vi tiếp nhận BHYT

Quy trình sử dụng thẻ BHYT đúng quy định tại cơ sở tư nhân Mang theo thẻ BHYT còn hiệu lực

Xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân

Đăng ký khám đúng quy trình tiếp nhận

Nhận tư vấn về phạm vi thanh toán BHYT trước khi sử dụng dịch vụ