Theo quy định, người có thẻ BHYT có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được đăng ký đổi nơi khám chữa bệnh trong Danh sách nơi khám chữa bệnh ban đầu được công bố vào 15 ngày đầu của mỗi quý.

Như vậy, có 4 thời điểm người dân có thẻ BHYT được đăng ký đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu, gồm: 15 ngày đầu của tháng 1, 4, 7, 10 hằng năm.

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia BHYT hộ gia đình có thể nộp hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo 2 cách, gồm: Trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS), thẻ BHYT còn giá trị sử dụng).

Người lao động tham gia BHYT bắt buộc sẽ đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Khi có nhu cầu đổi nơi khám chữa bệnh BHYT, người dân liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến.

Thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu hoàn toàn miễn phí. Vì thế nếu có cá nhân/tổ chức thu tiền trái quy định với thủ tục đăng ký đổi nơi KCB BHYT ban đầu, người dân phản ánh ngay về cơ quan BHXH nơi cư trú để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo quy định, thời hạn giải quyết đề nghị thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu là không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ai được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại bệnh viện cấp chuyên sâu?

Theo quy định tại Thông tư 01/2025 của Bộ Y tế, người tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thuộc cấp chuyên sâu (hầu hết bệnh viện tuyến Trung ương và một số bệnh viện thuộc tỉnh) gần nơi cư trú, làm việc, học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thứ tự ưu tiên:

- Đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2025

- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người từ đủ 75 tuổi trở lên

- Đối tượng quy định tại điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2025

- Trẻ em dưới 6 tuổi

- Người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu

- Người mắc bệnh cần được chữa trị dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư 01/2025.

- Đối tượng khác trong trường hợp cần thiết theo đặc thù của cơ sở khám chữa bệnh và yêu cầu thực tế tại địa phương: Sở Y tế lấy ý kiến cơ quan BHXH tỉnh nơi cơ sở khám chữa bệnh dự kiến ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, tổng hợp hồ sơ báo cáo Bộ Y tế xem xét, quyết định.