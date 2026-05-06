AI không thay thế con người nhưng thiếu hiểu biết về AI sẽ dẫn đến phụ thuộc. Ảnh: Midjourney

Năm 2026, AI không còn là một lợi thế cạnh tranh, mà đang trở thành một lớp hạ tầng mới của tri thức. Cũng giống như Internet từng làm thay đổi cách con người tiếp cận thông tin, AI đang thay đổi cách con người xử lý và tạo ra tri thức.

Nhưng chính tại điểm này, một sự phân hóa âm thầm bắt đầu diễn ra. Một nhóm người sử dụng AI để tăng tốc những gì họ đã hiểu. Nhóm còn lại sử dụng AI để thay thế những gì họ chưa hiểu.

Sự khác biệt tưởng nhỏ này lại quyết định hoàn toàn chất lượng đầu ra.

Ở cấp độ hành vi, người dùng AI thông minh thường có một đặc điểm chung: họ không tin ngay vào câu trả lời đầu tiên. AI, với họ, là điểm khởi đầu của một quá trình, không phải điểm kết thúc. Họ đặt lại câu hỏi, yêu cầu giải thích, so sánh nhiều góc nhìn và kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng.

Trong khi đó, người phụ thuộc AI lại có xu hướng coi câu trả lời từ AI là đáp án hợp lý nhất có sẵn. Quá trình tư duy bị rút ngắn thành một bước: hỏi và chọn. Khi đó, năng lực quan trọng nhất của con người: khả năng hoài nghi và phản biện, điều này đang dần bị bỏ qua.

Một nghiên cứu năm 2025 của Microsoft Research và Carnegie Mellon University cho thấy, những người thường xuyên chấp nhận kết quả từ AI mà không kiểm chứng có xu hướng giảm khả năng lập luận độc lập chỉ sau một thời gian ngắn. Điều này không phải do AI “làm con người kém đi”, mà do con người ngừng thực hành tư duy.

Ở cấp độ nhận thức, vấn đề còn sâu hơn.

AI không chỉ cung cấp câu trả lời mà nó còn định hình cách con người đặt câu hỏi. Khi quen với việc luôn có sẵn một phản hồi nhanh, rõ ràng và có cấu trúc, người dùng có xu hướng tránh những vấn đề phức tạp, mơ hồ hoặc cần nhiều thời gian suy nghĩ. Dần dần, tư duy bị “tối ưu hóa” theo hướng nhanh, gọn, đủ dùng, thay vì sâu sắc, chậm rãi, chính xác.

Đây là một sự thay đổi nguy hiểm, bởi phần lớn những vấn đề quan trọng trong thực tế, từ y tế, giáo dục đến quản trị đều không có câu trả lời đơn giản.

Trong môi trường doanh nghiệp, hệ quả của sự khác biệt này đang trở nên rõ ràng. Báo cáo Work Trend Index 2025 của Microsoft cho thấy, những nhân sự biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ có thể nâng cao đáng kể năng suất và chất lượng công việc. Tuy nhiên, các nhà quản lý cũng ghi nhận một xu hướng ngược lại: một bộ phận nhân sự trẻ gặp khó khăn khi phải xử lý các tình huống không có “gợi ý sẵn”.

Khi con người làm chủ AI, công nghệ trở thành đòn bẩy cho sáng tạo và hiệu quả. Ảnh: Midjourney

Thực tế trong hoạt động truyền thông hiện nay cho thấy, nhiều cá nhân có thể hoàn thành công việc nhanh chóng nhờ AI.

Về dài hạn, sự khác biệt giữa hai cách sử dụng AI không chỉ là hiệu suất công việc, mà là quỹ đạo phát triển năng lực.

Người dùng AI thông minh sẽ ngày càng giỏi hơn, vì họ liên tục học từ chính quá trình tương tác với AI. Mỗi lần đặt câu hỏi là một lần làm rõ tư duy. Mỗi lần chỉnh sửa là một lần nâng cấp nhận thức.

Ngược lại, người phụ thuộc AI có thể đạt hiệu quả ngắn hạn, nhưng lại không tích lũy được năng lực cốt lõi. Khi không còn công cụ hỗ trợ hoặc khi gặp tình huống vượt ngoài “kịch bản quen thuộc” họ dễ rơi vào trạng thái bị động.

Điều đáng nói là sự phụ thuộc này không đến từ sự thiếu năng lực, mà đến từ sự tiện lợi. AI càng tốt, con người càng dễ “giao việc”. Và khi việc “giao việc” này lặp lại đủ nhiều lần, nó dần trở thành thói quen. Thói quen không suy nghĩ.

Trong bối cảnh đó, ranh giới quan trọng nhất không còn là biết dùng AI hay không, mà là con người có còn giữ vai trò trung tâm trong tư duy và ra quyết định hay không.

AI có thể viết nhanh hơn, tổng hợp tốt hơn, đưa ra những gợi ý hợp lý. Nhưng AI không chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng, con người thì có. Khi quá trình suy nghĩ bị rút gọn thành việc “chọn lại câu trả lời có sẵn”, con người đang dần đánh mất năng lực cốt lõi: hiểu vấn đề và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Sự thay đổi này không diễn ra đột ngột. Nó bắt đầu từ những lần bỏ qua việc kiểm chứng, những lần chấp nhận câu trả lời “nghe có vẻ ổn”. Lâu dần, tư duy phản biện bị thay thế bằng thói quen lựa chọn. Cùng một công cụ, nhưng đang tạo ra hai quỹ đạo khác nhau: một bên ngày càng sắc bén hơn nhờ biết đặt câu hỏi và kiểm chứng, bên còn lại ngày càng phụ thuộc vì ưu tiên tốc độ hơn chiều sâu.

Và có lẽ, trong kỷ nguyên AI, lợi thế lớn nhất không nằm ở công cụ, mà ở một điều tưởng như cũ kỹ: khả năng tự suy nghĩ độc lập và dám chịu trách nhiệm cho chính suy nghĩ đó.

(Nguồn: VLAB Innovation)