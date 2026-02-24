DM trong bóng đá là gì? DM (thường gọi là CDM) là viết tắt của Defensive Midfielder (Tiền vệ phòng ngự). Vị trí này đóng vai trò là "lá chắn" đầu tiên trước hàng hậu vệ để chống lại các đợt tấn công của đối phương. - Vị trí hoạt động: Chơi ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ, nằm ngay phía trên hàng phòng ngự và phía sau tiền vệ trung tâm. - Nhiệm vụ chính: Thu hồi bóng, đánh chặn, phá vỡ lối chơi của đối thủ và bảo vệ hàng thủ. Một số DM hiện đại còn có nhiệm vụ kiến thiết lối chơi từ lùi sâu (Deep-lying playmaker). - Kỹ năng cần thiết: Khả năng tắc bóng, tranh chấp mạnh mẽ, kỷ luật vị trí và đọc tình huống phòng ngự cực tốt. - Ví dụ tiêu biểu: N’Golo Kanté, Casemiro, Rodri, Sergio Busquets.

CM trong bóng đá là gì? CM là viết tắt của Central Midfielder (Tiền vệ trung tâm). Đây được ví như "trái tim" hay "nhạc trưởng" của đội bóng, đảm nhận vai trò điều phối lối chơi và kết nối các tuyến. - Vị trí hoạt động: Khu vực giữa sân, xung quanh vòng tròn trung tâm. - Nhiệm vụ chính: CM chịu trách nhiệm kiểm soát nhịp độ trận đấu, giữ bóng và phân phối bóng từ hàng phòng ngự lên hàng tấn công. - Kỹ năng cần thiết: Cần có kỹ thuật cá nhân tốt (chuyền bóng chính xác, thoát pressing), tầm nhìn chiến thuật sắc bén và thể lực dồi dào để di chuyển linh hoạt suốt trận đấu. - Ví dụ tiêu biểu: Xavi Hernandez, Toni Kroos, Luka Modric, Kevin De Bruyne.

Vai trò chiến thuật và nhiệm vụ trọng tâm của DM và CM Dù cả hai đều chơi ở khu vực giữa sân, bạn có thể phân biệt 2 vị trí này qua các điểm chính sau Đặc điểm CM (Tiền vệ trung tâm) DM/CDM (Tiền vệ phòng ngự) Vị trí Hoạt động rộng khắp khu vực trung lộ, kết nối linh hoạt giữa các tuyến. Đứng thấp hơn, thường gần các trung vệ để bảo vệ hàng thủ. Ưu tiên nhiệm vụ Cân bằng giữa hỗ trợ phòng ngự và tổ chức tấn công; ưu tiên giữ nhịp và phân phối bóng. Phòng ngự là ưu tiên số 1; tập trung vào thu hồi bóng và đánh chặn. Số áo truyền thống Thường mang áo số 8. Thường mang áo số 6. Lối chơi Di chuyển theo phong cách box-to-box (từ vòng cấm đội nhà đến vòng cấm đối phương). Đóng vai trò là mỏ neo hoặc máy quét, giữ vị trí kỷ luật để lấp khoảng trống. Nói một cách đơn giản, nếu CM là bộ não điều khiển nhịp điệu của toàn đội, thì DM là bức tường vững chắc bảo vệ hệ thống phòng ngự. Sự phối hợp ăn ý giữa một CM giỏi điều phối và một DM giỏi đánh chặn sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo cho đội hình

Phân loại các dạng tiền vệ hiện đại Theo các nghiên cứu chiến thuật, tiền vệ trung tâm/phòng ngự được chia thành 4 nhóm chính: - Kiến trúc sư (The Architect): Những người điều phối trận đấu, thiết lập nhịp điệu bằng các đường chuyền chính xác (Ví dụ: Sergio Busquets, Andrea Pirlo, Tony Kroos). - Máy quét (The Pitbull/Destroyer): Tập trung vào tranh chấp, giành lại bóng và phá lối chơi đối phương bằng thể lực và kỷ luật vị trí (Ví dụ: Casemiro, N'Golo Kante). - Cầu thủ đa năng (The All-rounder): Có khả năng đóng góp đồng đều ở mọi khía cạnh nhưng không quá xuất sắc ở một kỹ năng cụ thể (Ví dụ: Valverde, Camavinga). - Tiền vệ con thoi (Box-to-Box): Di chuyển liên tục từ vòng cấm nhà sang vòng cấm đối phương, đòi hỏi sức bền tuyệt đối (Ví dụ: Patrick Vieira, Steven Gerrard).