Ngày 13/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Haechan gặp sự cố tại Sân bay quốc tế Incheon khi bị người hâm mộ vây kín ngay sau khi về nước.

Nhiều video lan truyền cho thấy nam ca sĩ liên tục cúi đầu, im lặng di chuyển giữa vòng vây hỗn loạn, trong khi xung quanh vang lên những lời chửi bới thậm chí mang tính xúc phạm cá nhân. Ở clip khác, một người áp sát, đặt tay lên vai và cố quay cận mặt anh.

Cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay:

Nguồn cơn sự việc được cho là xuất phát từ tin đồn anh đi du lịch cùng một cô gái tại Las Vegas. Một số bài đăng lan truyền thông tin trùng khớp về chuyến bay, đồng thời cho rằng người này từng xuất hiện tại khu vực ghế dành cho người thân trong concert của NCT, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Trước nguy cơ bị theo dõi, Haechan được cho là đã đặt nhiều chuyến bay qua các sân bay như Sân bay quốc tế Incheon, Sân bay quốc tế Gimpo và Sân bay quốc tế Jeju, đồng thời liên tục thay đổi lịch trình nhằm tránh bị bám đuôi.

Tuy nhiên, những nỗ lực này không đạt hiệu quả như mong muốn. Nhiều người vẫn chờ sẵn tại sân bay và vây kín nam ca sĩ ngay khi anh xuất hiện. Hình ảnh ghi lại cho thấy một số cá nhân tiến sát, lớn tiếng công kích, thậm chí vừa khóc vừa la hét, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Sau vụ việc, người hâm mộ đồng loạt kêu gọi SM Entertainment có biện pháp mạnh tay nhằm bảo vệ nghệ sĩ, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng xâm phạm đời tư ngày càng nghiêm trọng trong ngành công nghiệp K-pop.

Nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ nữ đông đảo.

Haechan (tên thật Lee Dong Hyuck), sinh năm 2000 tại Seoul, là thành viên của NCT. Anh gia nhập SM Entertainment từ năm 2014 và ra mắt năm 2016 với 2 nhóm nhỏ NCT 127 và NCT Dream.

Sở hữu giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc cùng khả năng làm chủ sân khấu tốt, nam ca sĩ góp mặt trong nhiều ca khúc nổi tiếng như Cherry Bomb, Kick It, Hot Sauce... Ngoài âm nhạc, anh còn được yêu thích nhờ tính cách hoạt ngôn, hài hước và khả năng khuấy động không khí trong các chương trình giải trí.

Nguồn: Koreaboo