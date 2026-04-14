Tào Nhã Văn bị một người hâm mộ tại Singapore theo dõi và quấy rối trong thời gian dài khiến tinh thần rơi vào trạng thái căng thẳng.

Nữ ca sĩ thừa nhận việc bị làm phiền dai dẳng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Theo chia sẻ, người này “luôn xuất hiện như hình với bóng”, khiến sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn. Đến tháng 3 vừa qua, đối tượng đã bị trục xuất về Singapore và cấm nhập cảnh trong 5 năm, giúp cô phần nào yên tâm hơn.

Ngoại hình gầy gò, đáng lo ngại của nữ ca sĩ.

Trước đó, Tào Nhã Văn khiến khán giả lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình gầy gò trong một video quay tại Đài Nam trong thời gian bị quấy rối. Với chiều cao 1,7m nhưng chỉ nặng khoảng 50kg, cô thừa nhận đang thiếu cân và phải nỗ lực cải thiện thể trạng bằng cách ăn nhiều hơn. “Có thời gian tôi phải cố ăn khuya thật no mới đi ngủ, dù rất khó chịu”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau khi sự việc với fan cuồng được giải quyết, cô cho biết tinh thần đã ổn định hơn và dần trở lại nhịp sống bình thường.

Tào Nhã Văn sinh năm 1986, là ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan được biết đến sau khi tham gia và đạt thành tích cao tại các cuộc thi âm nhạc, đặc biệt là chương trình Super Idol. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng kỹ thuật vững vàng, cô nhanh chóng khẳng định vị trí trong làng nhạc.

Nhan sắc xinh đẹp của Tào Nhã Văn trước khi xảy ra sự việc.

Trong sự nghiệp, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với nhiều ca khúc trữ tình, sâu lắng và từng giành giải thưởng tại Golden Melody Awards. Ngoài âm nhạc, cô còn được đánh giá cao bởi hình ảnh kín tiếng đời tư và sự nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật.

Tào Nhã Văn trong MV "Missing You":

Nguồn: 8World