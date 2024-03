Vườn âm nhạc (Music Garden) Nhà hát Lớn Hà Nội là một địa điểm trung tâm của Thủ đô, gắn với nhiều di tích lịch sử của đất nước. Trải qua nhiều biến động, thăng trầm, công trình biểu tượng nhà hát vẫn được bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật. Địa danh còn tạo ra những tiền đề cần thiết cho sự mở rộng giao lưu trong quá trình phát triển công nghiệp văn hoá .

Ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn cho biết thời gian tới, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ phối hợp với các công ty du lịch khai thác tour thưởng thức âm nhạc và khám phá Nhà hát Lớn Hà Nội.

Được ví như một thánh đường âm nhạc, trong những năm qua Nhà hát Lớn Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc với chất lượng cao, được biểu diễn bởi đông đảo thế hệ ca sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Để tiếp tục phát huy chức năng nhiệm vụ, Nhà hát Lớn Hà Nội đã giao cho Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hoá xây dựng những chương trình phù hợp nhằm phục vụ đa dạng khán giả như khách tham quan đến Thủ đô, các du khách quốc tế ít thời gian.

Với mục đích này, Nhà hát Lớn Hà Nội tạo dựng ý tưởng khuôn viên 3.000m2 Vườn âm nhạc, lấy tên là Garden Music. Không gian ngoài trời mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu, với sân vườn được lát cỏ nhân tạo, trang trí tiểu cảnh phục vụ khách đến check-in.

Tiết mục ''You can always begin again'' do Youth Maius Strings biểu diễn: